„Nu are Bianca ce să caute cu mine, am lăsat lucrurile clare. Ne-am încheiat socotelile. Deja suntem la a 4-a despărţire, crede lumea că facem show. Suntem impulsivi amândoi, ok aşa”, a spus Alex Bodi pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

„Noi discutăm mai intens. Ca să ne împăcăm, nu vorbim un pic și lăsăm lucrurile așa. Suntem super încăpățânați amândoi. Ea nu lasă de la ea, eu nu las de la mine. (…) Se poate să avem tensiuni, să ne certăm și să facă cineva o glumă și să ieșim din starea aia. Ca și la incendii, se potolesc lucrurile, dar e periculos”, declara recent Alex Bodi.



