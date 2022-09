„Înseamnă foarte mult, înseamnă familia mea, înseamnă extrem de multe. Răzvan are multiple calități, funcționăm foarte bine împreună din toate punctele de vedere. Trei calități ar fi prea puțin, el este mult mai complex.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu prea avem conflicte în familie, nu apar, suntem mereu pe pace și echilibru. Nu știu cum reușim asta, dar cred că suntem doi oameni echilibrați”, a declarat Delia pentru Fanatik.

Ce spune Delia despre silueta ei

„Nu am o siluetă de invidiat, nici nu m-a interesat treaba asta. Consider că am multe altele de oferit și nu mă bazez sută la sută pe aspectul fizic sau pe standardele de frumusețe. Sau pe cum cred unii că trebuie să arate un corp ca să fie bine.

Nu mă stresez atât de tare, sincer. Și sunt norocoasă că am și alte calități, că nu se bazează totul pe aspectul fizic.

Nu am ținut niciodată vreun regim, nu am fost capabilă. Și când am fost capabilă nu mi-am dorit asta. Sunt extrem de gurmandă și îmi place mult să experimentez tot felul de bucătării”, a mai spus Delia pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Știu lucruri care ar putea ruina vreo 50 de familii”. Dezvăluiri șocante, după ce fostul soț a acuzat-o de infidelitate

Playtech.ro ȘOC! O prezentatoare TV a suferit un accident vascular cerebral în direct la TV. Halucinant ce s-a întâmplat după

Observatornews.ro Diferențele dintre învățământul privat și cel de stat şi de ce le lipsesc atât de multe copiilor în şcoli şi grădiniţe: "Colectarea de fonduri îi umilește pe profesori"

Știrileprotv.ro Două țări NATO, față în față, pe picior de război. Vestea pe care nimeni nu voia să o audă în acest moment

FANATIK.RO Adevărul despre show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Fosta concurentă Elena Merișoreanu, dezvăluiri din culise: „Seara, le dădeau câte trei țigări”

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2022. Săgetătorii pot trăi cu impresia că anumite persoane îi desconsideră și să refuze interacțiunile cu acestea

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România