Nicola și Mihai Alexandru au rămas în relații bune pentru copiii lor, Maria și Jonathan, cărora le-au oferit tot sprijinul necesar.

Artista a recunoscut că ei s-au înțeles bine și în momentul divorțului și au înțeles că trebuie să aibă o relație frumoasă pentru copiii lor.

„Și la divorț, când toată lumea era după noi, pe unde ne duceam noi să divorțăm și atunci am avut o relație foarte ok. La modul că nu ne-am scos ochii, nu ne-am bătut, nu ne-am urât, nu ne-am înjurat, nu am aruncat cu pietre unul în celălalt. Am fost niște oameni ok, maturi, care au înțeles că odată ce drumurile s-au despărțit, trebuie să avem o relație ok pentru copii.

Nu este chiar o relație de prietenie. Este o relație foarte ok, de nu știu, ce vrei tu. De amiciție, mă rog, hai să spunem și prietenie, dar nu atât de strânsă. Am o relație ok cu iubita lui, viitoarea lui mireasă și totul este foarte ok. Când avem de discutat lucruri, ne vorbim foarte normal. În decursul acestor ani, de când suntem despărțiți, ne-am mai înțepat noi așa, unul pe altul. Am avut și perioade bune, și perioade mai puțin bune”, a spus Nicola, potrivit Spynews.

Recent, fiul artistei și al lui Mihai Alexandru, Jonathan s-a căsătorit, iar Nicola a fost extrem de emoționată la eveniment. Aceasta a făcut primele declarații despre cum s-a simțit la nunta fiului ei.

„Eu nu am apucat să fac nicio poză, niciun filmuleț pentru că am dansat, am făcut pe MC-ul, am cântat, a fost supertare nunta asta. Nu știu, m-am simțit foarte bine”, a spus Nicola la Antena Stars.

