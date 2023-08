„Astea sunt cumpărăturile, extrem de bine organizate. Să vedem ce înseamnă cumpărăturile pentru o vacanță cu rulota. 909 lei. Am plătit cu cardul. Nu mi se pare așa mult ținând cont că am luat perne, așternuturi, adică hai să o gândim și în esență, nu doar că am mers la cumpărături și am cheltuit 900 de lei. Am luat și ventilator. Mergem acum să ne instalăm în dube”, a spus Dorian Popa în clipul postat pe rețelele de socializare, potrivit Spynews.

Dorian Popa a povestit, în urmă cu ceva timp, cum a început să investească banii. „M-am apucat de casa mea pe care nici măcar nu știam dacă o s-o termin în urma refuzului constant de la bănci. Eram un puști, aveam 27-28 de ani, voiam să-mi iau și eu o căsuță, simțeam că pot.

Aveam vreo 50.000 de euro strânși, motiv pentru care mă gândeam că mă pot descurca cu ce îmi mai dă banca și din pricina faptului că noi în cadrul ăsta, în domeniul ăsta artistic, nu avem constanță în contracte, la noi nu există perioadă nedeterminată.

Nu am primit de nicăieri, m-au făcut sărac în toate felurile posibile și umblam cu un vraf de acte în mașină… În momentul ăla mi-am luat un teren și am început să construiesc”, a povestit Dorian Popa.

Dorian Popa a crescut de la o vârstă fragedă fără tată, acesta preferând să își părăsească familia, atunci când artistul avea în jur de 14 ani. Dorian a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre tatăl lui și despre situația familiei sale. De altfel, în urmă cu ceva timp, interpretul a recunoscut că nu a avut o relație bună cu părintele lui.

„Obiectiv vorbind, fără el am rămas de la 13 sau 14 ani, când începuse să se mute de acasă. Uite, o să fiu cel mai deschis cu tine, pentru că așa simt. Nu am mai povestit niciodată la un podcast așa ceva. La un moment dat, probabil că începuse o altă relație. Mama nu mi-a dat de înțeles de la început, dar, ușor, odată cu trecerea anilor, încerca să ne pregătească. Noi nu prea înțelegeam de ce plecase. Tot credeam gogoașa cu afacerile, că se depărtează de casă pentru bani.

Asta nu era o problemă pentru noi, ci că, și nu-mi dau seama dacă era din cauza relației în paralel, începuse să fie împotriva familiei noastre. Ce ne-a făcut pe noi să ne simțim bine este că, până să devin și eu major, n-au fost probleme foarte mari în sensul că, dacă ar fi fost, alegeam să le rezolvăm în judecată”, a spus Dorian Popa în podcastul lui Constantinescu Sorin, potrivit Wowbiz.

