Moștenitorul miliardar Anant Ambani se va căsători cu iubita sa, Radhika Merchant, în câteva zile. Nunta va avea loc între 12 și 14 iulie, în Mumbai, în casa părinților lui Anant, Mukesh și Nita Ambani – o reședință de 27 de etaje numită Antilia, precum și la Jio World Convention Centre, un loc deținut de familie, cu o capacitate de peste 16.000 de persoane.

Festivitățile au început deja în weekend, când Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună, chiar au și dansat pe ringul de dans. La eveniment, fosta prezentatoare de la Pro TV a atras toate privirile cu ținuta aleasă. Iulia Vântur a îmbrăcat un sari indian strălucitor, cu argintiu și negru, la care a avut un decolteu adânc. Acesta a fost creat de Manish Malhotra, un designer de modă indian, creier, stilist de costume, antreprenor, realizator de film, cu sediul în Mumbai, India.

Părul l-a avut aranjat în bucle lejere, iar machiajul a fost asortat cu restul ținutei. Multe alte celebrități și-au făcut apariția la festivitățile din Mumbai, însă Iulia Vântur s-a întrecut în ținute cu mireasa și soacra ei.

Mireasa Radhika Merchant a purtat la eveniment un costum elegant și viu colorat creat de Manish Malhotra, la fel și soacra ei, Nita Ambani, care și-a accesorizat ținuta cu bijuterii impresionante.

Cine sunt mirii nunții spectaculoase din India

Anant Ambani, în vârstă de 29 de ani, este cel mai mic fiu al celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, care are o avere estimată la 118 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Tânărul conduce expansiunea sectorului energetic al conglomeratului familiei, Reliance Industries. Ambani a absolvit Universitatea Brown și a fost preocupat de bunăstarea animalelor încă din copilărie.

Recent, a lansat proiectul Vantara, un adăpost pentru animale, care a fost vizitat de invitați VIP îmbrăcați în haine cu tema junglei în timpul petrecerii de dinaintea nunții din Jamnagar.

Radhika Merchant, care are tot 29 de ani, este fiica magnatului farmaceutic Viren Merchant, lucrează pentru compania acestuia, Encore Healthcare, și este absolventă a Universității din New York. Tânăra a declarat pentru Vogue că l-a cunoscut pe Ambani prin intermediul unor prieteni comuni în timpul unei plimbări cu mașina în 2017. „Acea primă întâlnire a stârnit ceva special între noi și nu a trecut mult timp până când am început să ne întâlnim”, a spus ea.

