În urmă cu mai bine de zece ani, Iulia Vântur a renunțat la viața și la cariera ei în România și s-a mutat în India, acolo unde are o carieră în muzică și unde trăiește o poveste de iubire cu Salman Khan. La Mumbai locuiește, unde temperaturile în această perioadă sunt de peste 35 de grade. Astfel, vedeta a plecat într-o vacanță.

În ce vacanță inedită se află Iulia Vântur

Dacă la începutul lunii martie se afla la Istanbul, unde a vizitat orașul, acum e în altă destinație inedită. „Istanbul este întotdeauna o idee bună. Chiar dacă este pentru câteva ore. Iubesc orașul, atmosfera, străzile, magazinele, muzica, mâncarea. Sunt fericită că am decis să mă opresc aici, este întotdeauna magic”, le-a transmis ea fanilor, în mediul online.

Ulterior, pe Instagram, Iulia Vântur a dezvăluit destinația finală: Laponia. Îmbrăcată într-un costum de iarnă foarte gros, cu căciulă pe cap și ochelari de soare, vedeta se bucură de zăpadă, de temperaturi mult mai scăzute în comparație cu India.

Vedeta a avut norocul să vadă și aurora boreală, cu care nu a ratat ocazia și a făcut o poză pe care a arătat-o și fanilor ei. „Vacanță plăcută, dar e cam frig, nu ???❤️”, a fost curios unul dintre urmăritorii ei. „Ce frumos se văd hainele albe pe albul imaculat al zăpezii! Vacanță plăcută!”, a comentat altcineva.

Până la acest moment, Iulia Vântur nu a dezvăluit cine o însoțește în vacanța în Laponia, rămâne de văzut dacă Salman Khan a călătorit alături de ea.

Iulia Vântur a vorbit despre decizia de a se muta în India în urmă cu mai mulți ani

Iulia Vântur, în vârstă de 43 de ani, renunțat la viața din România, pentru a trăi în India, alături de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regretă decizia luată, mai ales că a învățat foarte multe lucruri. Ea povestește acum că decizia pe care a luat-o în urmă cu 12 ani a fost una foarte bună. „Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte.

Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar. Am încercat, am crezut în alegerile sufletului meu și iată-mă, după mai bine de 7 ani… sunt tot în India. Și cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională. Mă bucur că am avut curaj. Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită”, a spus Iulia Vântur pentru VIVA.

