De când s-a separat legal de Pepe, Raluca Pastramă, care a păstrat numele lui, Pascu, după divorț, nu a apărut deloc în emisiuni de televiziune, foarte rar a acordat și interviuri după separarea de artist. A preferat să stea departe de lumea mondenă, să se concentreze la viața personală, la creșterea celor două fetițe pe care le are.

În acest timp și-a refăcut viața, are o nouă relație și curând va deveni mamă pentru a treia oară. De aproximativ un an de zile, Raluca Pastramă se iubește cu Ibrahim. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de ani, de origine arabă. El se află de mai mulți ani în România și are mai multe afaceri pe teritoriul țării noastre, scris click.ro.

Bărbatul nu face parte din lumea mondenă. Se știe că e foarte îndrăgostit de Raluca, după cum a dezvăluit el într-o postare pe Instagram. „Singura persoană din viața mea care m-a făcut să fiu cel mai împlinit și mai fericit om din lumea asta. Te iubesc, Raluca mea”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cei doi s-au afișat foarte rar împreună, doar pe Instagram au postat câteva imagini, însă Raluca i-a ascuns chipul partenerului.

Raluca Pastramă, primele declarații despre a treia sarcină

Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe, este însărcinată cu iubitul ei, Ibrahim. Vestea vine după ce recent, artistul a dezvăluit că va deveni tată de băiat, iubita lui Yasmine fiind gravidă pentru prima oară.

„Da, este adevărată informația dumneavoastră. Sunt gravidă. Suntem foarte fericiți. Ibrahim mi-a dovedit că mă iubește, iar acest copil este rodul dragostei noastre.

Nu am vrut să vorbesc până acum despre acest lucru pentru că nu-mi place să fiu subiect de presă”, au fost cuvintele Ralucăi Pastramă, pentru Cancan.ro.

GSP.RO Serviciile secrete SUA, dezvăluire despre invazia Rusiei în Ucraina. Ce ar fi cerut China

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație în război! HALUCINANT ce se întâmplă cu armata lui Putin

Observatornews.ro Momentul în care o rachetă ucraineană loveşte în plin un elicopter: "Aşa mor ruşii" - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2022. Fecioarele au acumulat suficientă încredere în inițiativele proprii, dar au nevoie de motivații pozitive

Știrileprotv.ro Rusia cere explicații României. Motivul anunțat oficial

Telekomsport Primul nume URIAŞ care a picat în război. Oligarhul rus cu o avere exorbitantă, nimicit de Vladimir Putin

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă