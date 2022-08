Cine este Gabriel Drăgușanu, românul care a venit din Germania pentru a participa la „Chefi la cuțite”. „Știu că voi fi concediat”

Unul dintre ei i-a impresionat pe jurații Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu atunci când a dezvăluit aventura care l-a adus în platoul „Chefi la cuțite”. Născut în Târgoviște, Gabriel Drăgușanu a locuit în Italia, mutându-se apoi cu familia în Germania, unde s-a angajat ca bucătar.

„În Italia am lucrat în pizzerii, iar în Germania m-am angajat la un restaurant, unde am prins repede meseria – în doar doi ani, am devenit Chef”, a povestit Gabriel, care a ales să participe la show-ul culinar cu o rețetă internațională: „o combinație între România, Italia, Germania și Grecia”, după cum a descris-o chiar el.

„Mi-aș dori din tot sufletul să câștig. A fost un sacrificiu mare pentru mine să vin aici. Când am fost la preselecții, i-am cerut voie șefului meu să plec pentru că am niște treburi de rezolvat în România. Acum el știe că am febră și stau acasă.

Știu că voi fi concediat de la muncă. O să-mi pierd slujba, dar o asemenea experiență trăiești o dată-n viață! Iar la câte pățanii am avut, cred că merit și eu așa ceva! Urmăresc emisiunea din primul sezon și să știu că voi fi și eu în sezonul 10 este ceva ireal pentru mine! Va fi cumplită dezamăgirea dacă nu trec mai departe!”, a mărturisit Gabriel.

Unul dintre amănuntele cele mai emoționante ale poveștii a fost dezvăluit chiar la momentul verdictului juraților. „Nici nu pot să mă uit”, a spus Gabriel, cu ochii în lacrimi, înainte ca Chefii să ridice cloșurile sub care se puteau afla sau nu cuțitele acordate de ei.

„Înscrierea la Chefi la cuțite a fost cadoul de nuntă al soției mele. Acum trei luni am avut nunta și acesta a fost cadoul meu!”, a spus bărbatul care va apărea în curând la TV.

