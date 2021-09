Gheișa a avut un show exploziv pe scena „Masked Singer România”. Cei patru detectivi au fost atenți la toate indiciile pe care personajul le-a dat. Acum rămâne de văzut cine se află sub mască.

Cine este Gheișa de la „Masked Singer România” este întrebarea care stă pe buzele telespectatorilor. Numele vehiculate de către cei patru jurați au fost: Dana Săvuică, Elena Gheorghe, Ana Baniciu, Anamaria Prodan sau una din solistele formației A.S.I.A. (Irina Nicolae ori Anca Neacșu).

Gheișa de la „Masked Singer România” i-a impresionat pe detectivi când a început să cânte. Ea a interpretat piesa „Toy” de la artista israeliană Netta.

Cine este Gheișa de la „Masked Singer România”

Înainte de a începe să cânte, personajul a oferit câteva indicii celor patru detectivi. Mihaela Rădulescu, INNA, Horia Brenciu și Alex Bogdan vor pune cap la cap toate informațiile primite, vor analiza cu atenție fiecare sunet pe care masca îl scoate și vor încerca să ghicească cine se ascunde în costum.

„Ne știm de mult. Nu este prima dată când ne vedem atât de aproape. Viața mea colorată de păpușică Gheișă a început în urmă cu foarte mulți ani și fac pariu că o să vă fie foarte ușor să mă ghiciți. Conexiunea mea cu celebritatea a început de mult. Corpul meu m-a dat întotdeauna de gol. Era de ajuns să ajung într-un loc că magnetizam privirile tuturor. Televiziunile și ziarele au fost mereu pe urmele mele și au încercat să facă din mine un subiect. Ceea ce presa nu a înțeles niciodată este că eu nu mi-am dorit celebritatea și nu am privit-o ca pe un lucru ieșit din comun.

Cei cunoscuți mie m-au tratat întotdeauna ca pe un om oarecare, cu îndeletniciri și obiceiuri normale. Vă spun un secret. Nu sunt singura celebră din familie. Probabil de aia presa ne are în vizor. Am auzit multe… Unii au senzația că sunt o păpușică mânuită de un păpușar dibace. Asta vreau să arăt la Masked Singer, că am personalitate și nu sunt o simplă păpușică vorbitoare”, au fost indiciile oferite de Gheișa de la „Masked Singer România”.

