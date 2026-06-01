Contractul include şi asigurarea pieselor de schimb necesare funcţionării echipamentelor de securitate şi va avea o durată de patru ani, potrivit Economica.net. CNAB administrează Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu.

Pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) a fost publicat, la sfârșitul lunii mai, anunțul privind „Servicii de întreținere și reparații pentru 2 sisteme de detectare a explozibililor (EDS) tip SMITHS DETECTION CTX 5800 și platforma de management și control de securitate aferentă acestora, precum și asigurarea pieselor de schimb”.

Conform cerințelor caietului de sarcini este vorba de:

Prestarea serviciilor de întreținere pentru două sisteme Smiths Detection CTX 5800 (inclusiv accesoriile necesare verificării și calibrării periodice a echipamentelor și consumabilele necesare funcționării permanente a echipamentelor) începând cu data de 06.10.2026;

Prestarea serviciilor de întreținere pentru platforma de control de securitate formată dintr-un server de management, o stație de supervizare și 3 stații de operatori 3D începând cu data de 6.10.2026;

Prestarea serviciilor de reparații începând cu data de 16.02.2028: Piese de schimb necesare efectuării reparațiilor – 228.198 de euro.

Achiziţia este finanţată din fonduri proprii ale CNAB, iar atribuirea se va realiza prin procedură de licitaţie deschisă. Valoarea estimată a contractului este de 1.904.598 de euro, exclusiv TVA, din care piese de schimb pentru reparații – 228.198 de euro (valoarea maximă – n.r.), sumă decontată de entitatea contractantă pe întreaga durată de valabilitate a contractului.

Firmele interesate pot depune oferte până la data de 13 iulie 2026, ora 15.00.

Ofertanţii trebuie să deţină autorizaţii emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) pentru prestarea serviciilor de întreţinere a echipamentelor vizate şi să demonstreze experienţă în furnizarea de servicii similare pentru echipamente cu raze X utilizate în controlul de securitate al bagajelor, conform documentaţiei.

