În ce condiții poate fi recuperată taxa de drum

Italia introduce din 1 iunie un sistem de rambursare a taxei de autostradă pentru șoferii afectați de ambuteiaje cauzate de lucrări, iar compensațiile pot ajunge până la restituirea integrală banilor.

Noua regulă a fost adoptată de Autoritatea italiană de reglementare a transporturilor (ART), prin decizia nr. 211/2025. Autoritățile italiene au precizat că nu vor exista rambursări pentru ambuteiajele provocate de lucrări de urgență, accidente sau condiții meteo nefavorabile.

Președintele ART, Nicola Zaccheo, a explicat încă din 2025 că taxa de autostradă trebuie să fie „corectă și proporțională cu serviciul primit efectiv”.

Regulile vor fi valabile pe toate tronsoanele administrate integral de un singur concesionar. De la 1 decembrie 2026, măsura se va aplica și în cazul în care mai mulți operatori gestionează diferite secțiuni ale unui traseu, ceea ce este frecvent pe distanțe mai lungi în Italia.

Valoarea rambursării depinde de lungimea traseului și de timpul pierdut în trafic. Pentru drumurile între 30 și 50 de kilometri, o întârziere de cel puțin 10 minute față de timpul normal poate fi suficientă pentru despăgubire. Pe traseele mai lungi de 50 de kilometri, pragul minim este de 15 minute.

Rambursare totală după trei ore de blocaj

Regulile sunt și mai clare în cazul blocajelor totale de trafic, de exemplu după accidente grave:

între 60 și 119 minute de staționare: rambursare de 50%

între 120 și 179 minute: rambursare de 75

peste 3 ore: rambursare integrală a taxei de autostradă pentru segmentul afectat.

Există și excepții importante, anumite situații nefiind eligibile pentru rambursare:

lucrările de urgență apărute după furtuni, alunecări de teren sau accidente

șantierele mobile, cel puțin până la finalul anului 2027.

În plus: se rambursează doar sume de minimum 10 cenți, iar plata efectivă se face doar după acumularea unui total de cel puțin un euro.

Cum se solicită rambursarea banilor

Sistemul de rambursare ar urma să funcționeze inclusiv prin intermediul unei aplicații comune pentru toate autostrăzile cu taxă. Totuși, organizația pentru protecția consumatorilor Codacons a anunțat că aplicația nu este încă disponibilă.

Până atunci, administratorii autostrăzilor sunt obligați să ofere alte modalități de depunere a cererilor, inclusiv prin site-uri oficiale sau linii telefonice de asistență. De asemenea, autoritățile nu au explicat încă în detaliu în ce măsură noile reguli se vor aplica și șoferilor străini care tranzitează Italia.

Noua măsură a generat și critici. Conform regulamentului, operatorii de autostrăzi pot recupera parțial sau integral costurile despăgubirilor prin viitoare majorări ale taxelor de drum.

La 1 ianuarie 2024, în Italia erau înregistrați 1,73 de milioane de cetățeni români, potrivit raportului CNEL din 2025, intitulat „Cetățeni străini în Italia”.

