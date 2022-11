După ce s-a despărțit de Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu a părăsit vila în care a locuit cu acesta împreună cu cei doi copii pe care îi au împreună. Vedeta s-a stabilit cu micuții în casa mamei ei, la Agigea. Le-a amenajat copiilor o cameră specială, doar a lor.

Acum, vedeta dezvăluit că și-a cumpărat casă în județul Constanța. Curând se va muta într-o vilă cu mai multe camere, făcută după gusturile ei. „Am venit la casa cea nouă, unde abia așteptăm, atât eu cât și copiii, să ne mutăm. Preconizăm că prin primăvară (…)

A ajuns și mobila. Abia aștept! Abia aștept!”, a spus Claudia Pătrășcanu pe Instagram, în timp ce filma noua ei casă, în care spune că va locui cu copiii ei și ai lui Gabi Bădălău.

Pe filmare se poate vedea și casa în interior, Claudia Pătrășcanu a arătat unde vor fi camera copiilor, camera de oaspeți, dar și camera ei. Artista consideră că în primăvara anului 2023 ea și copiii ei vor locui deja în casa care e în proces de amenajare momentan.

Nu e de acord ca domiciliul copiilor să fie la Gabi Bădălău

Până când se vor întâlni din nou la tribunal, Claudia Pătrășcanu îi aduce noi acuze lui Gabi Bădălău. Ea nu e de acord ca în instanță să se hotărască ca domiciliul micuților să fie la tată, ea vrea să își aibă copiii aproape, ca până acum. Spune că el nu e atât de implicat în creșterea și educarea lor. „În instanță urmează să se vorbească despre custodia copiilor, domiciliul, pensia alimentară, la fel un lucru pe care Gabi l-a tot lungit cu acest domiciliu al copiilor, o altă aberație a lui. Cum să vrea să fie domiciliul copiilor la el? Vrea să facă mai mult rău decât deja le-a făcut copiilor?

Mie mi se pare asta cu a lua copiii de lângă mamă o crimă, o crimă sufletească, iar un bărbat care știe că nu are timp de acești copii, nu petrece timp cu ei nici măcar în weekendurile atunci când îi ia, când practic mama lui recunoaște că nu are timp pentru acești copii, el stă mai mult în cluburi, în vacanțe, are viața lui, cum ai putea tu să le faci rău unor copii care au un echilibru, o stabilitate, care își pun capul pe umărul mamei în fiecare seară”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

