„Ne dorim foarte mult să plecăm din nou la Paris, urmează să împlinesc 20 de ani în octombrie. Fac și eu două decenii și vreau să mergem la Paris din nou. Mi-a plăcut foarte mult Parisul și vreau să îl vizitez din nou. A rămas un loc special pentru mine. Pe lângă asta, nu știm dacă o să mai apucăm până la finalul anului să mai mergem într-o vacanță.

Pregătim multe proiecte și cadouri pentru urmăritorii noștri, muzicale, bineînțeles. Urmează să lansăm ceva nou în colecția noastră de haine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Urmează să lansăm piese, chiar soțul meu lansează mâine cu prietenul nostru, Vijay”, a spus Cleopatra Stratan pentru Ego.

Vara aceasta, cei doi au avut de susținut concerte în mai multe locuri din țară, așa că au petrecut mai mult pe drumuri. Cu toate astea, ei au reușit să îmbine utilul cu plăcutul.

„Am încercat să ne și distrăm la un eveniment, două, la o lansare, la o emisiune, am mai avut apariții așa, dar am alergat toată țara cu concertele, mai ales el, el a fost cu maratonul”, a spus Cleopatra Stratan.

Recomandări Cum arăta chilia unde mai multe femei acuză că au fost agresate sexual de Visarion Alexa. „Ticsită cu icoane și fotografii”, apare în reportaje și interviuri

„Eu am stat puțin, ce e drept, vara aceasta acasă. Dar mă bucur, pentru că am avut activitate, am făcut ce îmi place, am dat și am primit energie de la oameni și asta a contat cel mai mult”, a adăugat Edward Sanda.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro Imagini bombă cu Dana Budeanu de când a apărut prima oară la TV! Sigur nu o recunoşti! Cum arăta vedeta?

Viva.ro : "Este disperat. Plânge încontinuu" Anamaria Prodan, dezvăluiri tulburătoare după ce Bebeto, fiul ei și al lui Reghe, a fost martor la bătaia lor

Observatornews.ro "N-am avut curajul să mă duc să văd, n-am avut". O mamă și cei doi copii ai ei, de 2 și 6 ani, spulberați pe șoseaua de centură a Buzăului

Știrileprotv.ro Cine va fi selecționerul României după rușinea din Nations League. Burleanu: „Asta e propunerea mea!”

FANATIK.RO Ce s-a întâmplat, de fapt, după bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe. Cine a ajuns primul la IML. Impresara ar avea și fațetele dentare sparte

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2022. Vărsătorii se confruntă cu urmările unor gesturi discutabile pe care le-au făcut la un moment dat

PUBLICITATE Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?