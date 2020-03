De Florian Gheorghe,

Pe fondul valului de îmbolnăviri din acestă perioadă critică prentru sistemul medical românesc, artista a fost nevoită să-și ducă băiețelul la Spitalul de Urgență din Constanța, speriată că starea sa gravă s-ar putea încadra în definiția de caz. Ulterior au fost amândoi internați, dar la o clinică pediatrică din oraș.

”Mi-a fost teamă de coronavirus și va dați seama că încă sunt speriată și încă îmi este teamă. Deși medicii care ne-au ținut sub supraveghere în ultimele zile, cât am fost tratați la spital, ne-au testat și asigurat că nu contactat acest virus. De aceea am evitat să rămân la un spital mare, de stat”, ne spune artista dobrogeană (27 ani).

”Am ajuns la urgențe din cauza insuficienței respiratorii a copilului, problemă ce s-a agravat și n-am mai putut să o ținem sub control acasă. Ne-am luptat cu răceala două săptămâni dar n-a putut fi tratată, așa că a trebuit să ajungem la spital. Acum suntem mai bine, după câteva zile în care bebelușului i s-a administrat tratament perfuzabil. Am luat și eu virusul, chiar dacă n-am făcut febră, m-am simțit foarte rău. Vreau să știți căacum suntem bine”, ne transmite solista, mai puțin speriată pentru viața bebelușului său, mai ales după ce medicii au asigurat-o că nu sunt motive să creadă că ar fi contactat infecția cu noul coronavirus. Supranumită ”Privighetoarea Dobrogei”, copilul artistei urmează să fie botezat de Maria Ciobanu.

Citeşte şi:

GSP.RO Moartea lui Martin Tudor l-a năucit pe Victor Pițurcă: "Are şi doi copii, e o dramă, un dezastru. Nu vreau să vă spun cum ţinea la aceşti copii"

HOROSCOP Horoscop 31 martie 2020. Vărsătorii devin o sursă reală de stres