Aseară a avut loc premiera „Băieți Deștepți”, filmul de acțiune-comedie în regia lui Igor Cobileanski, în care joacă actrița Olimpia Melinte, cântărețul Alex Velea, dar și Maya, fiica lui Connect-R și a Mishei. Părinții și-au privit cu mândrie fata, care e actriță la cinema.

Îmbrăcați extrem de elegant, Connect-R într-un costum negru și Misha într-o rochie neagră, nu ei au fost cei care au atras toate privirile, ci Maya, care a purtat o rochie roz, de prințesă. Toți au trăit momente intense, de bucurie.

„Da, este normal (n.r. să aibă emoții). Este primul ei act artistic într-un film și suntem emoționați, dar mai mult decât emoție, e bucurie. Vrem să ne bucurăm. Nu mândrie, bucurie, e diferență”, a spus Connect-R, la Antena Stars, conform spynews.ro.

Cum au decurs filmările filmului „Băieți deștepți” pentru Maya

În vârstă de 9 ani, Maya și-a făcut acum debutul în lumea filmului. Pe parcursul filmărilor, Misha a fost mereu alături de ea, tot ea fiind cea care o ducea pe micuță pe platouri atunci când știau că au de filmat o scenă.

Vedeta recunoaște că nu a fost ușor pentru fiica ei să filmeze până târziu, în noapte. „Destul de obositor a fost (n.r. la filmări). Am filmat noaptea, până pe la 05:00, 06:00 dimineața, deci pentru Maya a fost o provocare, eu sunt obișnuită (…) Ea are emoții. Nu prea am avut (n.r. peripeții). Eu am venit cu Maya strict la scenele ei și a fost ok. Am tras puțin frig, dar a fost ok, ne-am descurcat, n-au fost incidente așa majore”, a spus Misha, la Antena Stars.

Acțiunea filmului „Băieți Deștepți”

Din distribuția filmului „Băieți Deștepți” fac parte Alex Velea, Ruby, Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu, Dan Bursuc și mulți alții. Pelicula îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați ce sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată.

În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să îl captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști simpatici fac deliciul filmului.

Pe coloana sonoră a filmului va fi piesa „Băieți Deștepți”, de la Johny Romano & Connect-R. Fanii celui din urmă au parte și de o surpriză: pentru prima oară, o vor vedea pe marile ecrane pe fiica lui Connect-R, Maya-Maria Mihalache. Pe soundtrack-ul filmului sunt și Alex Velea (care face parte și din distribuție) și YNY Seby.