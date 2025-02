O dispută aprinsă între Tudor Chirilă și Connect-R continuă să țină prima pagină a știrilor din showbizul românesc. Totul a început după ce Tudor Chirilă a respins ferm acuzațiile conform cărora ar fi avut un rol în excluderea lui Connect-R de la un concert caritabil organizat de postul de radio Kiss FM.

Într-o declarație publică, Tudor Chirilă a cerut dovezi clare pentru afirmațiile lui Connect-R, considerând că acuzațiile sunt complet nefondate și că nu a exercitat niciun fel de presiuni asupra organizatorilor evenimentului.

„S-a ajuns să se răzbune pe un copil de 11 ani”

Reacția lui Connect-R nu a întârziat să apară. Într-o postare vehementă pe rețelele sociale, artistul a susținut că informațiile sale provin de la un martor direct și de încredere, care ar fi asistat la presupusele presiuni făcute de Tudor Chirilă. Pe lângă acest subiect, Connect-R a exprimat și o nemulțumire personală, dezvăluind că fiica sa nu ar fi fost acceptată să cânte la același post de radio.

„Tudore, nu-s aberații. Sunt informații de la un om din interior care a asistat la scena asta. E un om veridic, cu coloană vertebrală, care n-ar fi făcut asta în mod normal, dar i s-a părut o nedreptate. Aveam informația de atunci, dar eu n-am spus-o. N-am mai vrut să dezvolt toată treaba asta. Mi-e silă de ping-ponguri de genul ăsta. Și eu am lucruri mai bune de făcut. Am fost întrebat, am răspuns. N-am nimic cu tine personal. Să fii sănătos.

Partea proastă e că de la treaba asta făcută de radio cu concursul tău, s-a ajuns să se răzbune pe un copil de 11 ani care a venit să cânte un cântecel ulterior la radio și care n-a mai fost lăsat. Eu în inima mea te-am iertat, și tu știi foarte bine că în momentul în care vei pune capul pe pernă, alaiul zgomotos al conștiinței tale îți va vorbi”, a spus Connect-R.

Connect-R a fost interzis la concertul caritabil de Crăciun organizat de Kiss FM

În videoclip, Connect-R felicita românii pentru rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024 și sublinia suveranitatea poporului, fără a menționa explicit vreun candidat sau partid politic. Cu toate acestea, mesajul său a fost interpretat de Kiss FM drept o poziționare politică, ceea ce ar fi dus la decizia de a-l exclude de la evenimentul Magic Christmas.

„Dacă ați văzut afișe prin oraș cu concertul de pe 2 decembrie de la Sala Palatului, eu nu voi mai putea veni. Și nu pentru că nu mi-aș fi dorit, mai ales că e un concert caritabil, pentru copii… În urma unui filmuleț pe care l-am postat pe TikTok, au trimis un mesaj către managerul meu în care spuneau că refuză colaborarea cu noi. Să nu mai venim la acest concert, pentru că eu nu mai corespund valorilor trustului.

Interpretarea lor le-a dat de înțeles că eu aș avea vreo apartenență politică. Vorbeam despre unitatea poporului în sine. Românul este suveran în țara lui, pentru că România este o țară suverană, independentă și unitară. Nu o spun eu. Dacă deschideți Constituția României, o să vedeți.

N-am pronunțat nume de candidați, partide. N-am îndemnat lumea cu cine să voteze, nu mi-am spus votul meu. Mă sperie puțin toată treaba. Eu nu mă prea pricep la politică, dar văd că lucrurile sunt din ce în ce mai transparente în sensul ăsta”, a spus Connect-R pe TikTok la vremea aceea, după ce a fost exclus din concert.

