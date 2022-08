Corina Caragea nu ține dietă. Cum își menține silueta prezentatoarea, la aproape 40 de ani: „Mănânc cam ce vreau eu, dar în porții mici” - EXCLUSIV

Corina Caragea a fost prezentă la evenimentul Pro TV Press Day 2022, lansarea grilei de toamnă a postului la care lucrează. S-a pozat la panou alături de Andreea Esca, Lavinia Petrea, Iulia Pârlea, Ramona Păuleanu, Amalia Enache și Ramona Păun, colegele ei de muncă.

Ulterior, ea a fost de acord și a oferit un interviu pentru ziarul Libertatea.

Libertatea: Știu că tu călătorești destul de des. La fel ai făcut și în vara aceasta, ai mers în multe vacanțe, nu?

Corina Caragea: Eu și dacă am o zi liberă îmi fac un plan unde pot pleca, chiar și în afara Bucureștiului, caut liniștea, să mă rup puțin de cotidian, așa că poate părea că am fost mai mereu plecată, dar, cum ziceam, profit de fiecare oră, zi liberă pe care le am.

-Am văzut pe contul tău de Instagram multe fotografii din vacanțe. Care e orașul tău preferat?

-Barcelona. Am fost și în Barcelona, și în Valencia vara aceasta. Barcelona îmi place… poate că este în Spania, de care eu sunt foarte atașată, nu știu, mi se pare că este mănușă pe suflet, îmi place ce se întâmplă acolo, muzica, oamenii, locurile, arhitectura, clima, mâncarea. E și foarte important când mergi undeva să te înțelegi bine cu aceste aspecte.

Barcelona e primul oraș spaniol în care am fost, una dintre primele mele vacanțe. Mi-a rămas așa în minte.

-Ai fost în vacanță și în România, nu?

-Am fost pe Valea Doftanei weekendul trecut. Și la noi, în România, merg destul de des. Îmi place foarte mult la munte. Și am fost la Cluj acum câteva săptămâni, în Maramureș mi-a plăcut cel mai mult, dar nu am fost anul acesta, am fost acum câțiva ani.

-Pe litoralul românesc nu mergi?

-Ba da, dar mai puțin. Prefer doar să dau o fugă de dimineața până seara.

Prezentatoarea de la Pro TV nu s-a ferit și ne-a povestit și despre stilul ei de viață. Face sport, dar nu ține dietă.

-Apari aproape zilnic pe micul ecran. Cum reușești să te menții în formă? Știu că mergi des la sală.

– Nu reușesc să mă mențin. Merg la sală ca să îmi pot permite să mănânc ce vreau. Nu țin dietă, dar păstrez așa, un echilibru. Dacă e un tort, nu îl mănânc pe tot, mănânc o bucățică. Dacă e o prăjitură, nici pe aceea nu o mănânc pe toată.

Încerc să mă temperez pentru că dacă la 20 de ani dacă nu mâncam o zi deja slăbeam câteva kilograme, acum e mai greu, metabolismul e mai leneș și trebuie să depun mai mult efort. Deci nu am o dietă-minune, nici nu am siluetă de vis, dar cât să mă simt eu bine, în pielea mea, și să nu devin frustrată: Aaa ce aș vrea să mănânc o prăjitură și nu pot.

Mănânc cam ce vreau eu, dar în porții mici.

-În vacanțe procedezi la fel?

-Nu, în vacanțe… îmi iau vacanță și de la chestia asta. Întotdeauna, din toate vacanțele mă întorc cu kilograme mai multe și în bagaje, și pe mine.

