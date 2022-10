După ce săptămâna trecută s-au extaziat la ruletă, când au aflat că vor avea de interpretat legendara trupă Kiss – I Was Made For Lovin You, în cea de-a şasea gală „Te cunosc de undeva!”, bucuria soţilor Natanticu a fost de foarte scurtă durată. Chiar la antrenamentele de canto, Cosmin a răcit foarte tare şi a rămas fără voce şi totodată în imposibilitatea de a repeta pentru personajul pe care abia îl aştepta.

Sâmbăta trecută, Eliza şi Cosmin au primit cu mare bucurie vestea că se vor transforma în legendarii rockeri de la Kiss, ba chiar le-au transmis colegilor de canapea că pot să nici nu se mai prezinte la înregistrare, căci premiul e mai mult ca sigur adjudecat. Ce nu ştiau atunci, era imposibilitatea în care urmau să ajungă.

„Totul a decurs şnur la antrenamentele de coregrafie, ne-am amuzat extraordinar cu Furnica, am râs de ne-am prăpădit când ne-a întâmpinat spunând «azi avem oră de coregrafie de limbă, căci toată coregrafia e pe faţa voastră!». La canto însă, ni s-au înecat corăbiile. E o piesă în forţă şi «forţa» mea nu putea să se mai prezinte la repetiţii. Pe Cosmin l-a prins din urmă o viroză de zile mari, care i-a afectat corzile vocale!”, a dezvăluit Eliza, în vreme ce Cosmin a completat: „Chiar la rolul cu care am crezut că luăm toate cele 3 bonusuri de 100 de puncte rămase, m-am trezit complet fără voce! Nu îmi venea să cred că mi se întâmplă mie! Mă uitam la Lizi cum se distra cu personajul şi eu…”.

Dacă a reuşit Cosmin să îşi revină până la înregistrările pentru cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!” şi să ducă la bun sfârşit transformarea în rockerii de la Kiss, telespectatorii vor putea afla urmărind emisiunea sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

Cine sunt concurenții de la „Te cunosc de undeva!”

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, născuți pentru spectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara, de la 20.00, la Antena 1. Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza vor performa pe scena „Te cunosc de undeva!” în cel de-al 18-lea sezon al show-ului jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

