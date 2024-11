Florin Ristei, cunoscut pentru cariera sa muzicală și aparițiile în emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani,” s-a afirmat și ca antreprenor. În urmă cu aproximativ trei ani, artistul a deschis un restaurant în Centrul Vechi al Bucureștiului, situat la etajul 6 al unei clădiri de pe Lipscani.

Restaurantul a fost deschis în 2021, fiind rezultatul unui proiect început în timpul pandemiei, alături de doi prieteni. Locația exclusivistă oferă nu doar preparate gourmet, dar și o atmosferă rafinată, atrăgând atât turiști, cât și bucureșteni.

„Sunt acționar de restaurant. Am a treia parte. E mișto! Eu am vrut de mult… Am doi prieteni. Mi-au propus să facem asta. Nu se cântă acolo. E la ultimul etaj al magazinului București. E chiar la bulevard. Se vede și Casa Poporului, Intercontinental. L-am deschis fix în pandemie, în martie 2021. Noi ne apucasem de el înainte de pandemie și ne-a prins cu el terminat. Am încercat ceva mai sofisticat, altfel.

Nu a mers o perioadă, am schimbat și am ajuns la un numitor comun cu mâncarea și oamenii. De când s-a dat drumul la pandemie… este măcel! Am băgat acum că la 3 să plece toată lumea. La 3 se aprinde lumina, se oprește muzica. Poți să mai stai să îți termini băutura cu muzică mai încet”, spunea Florin Ristei în podcastul lui Radu Țibulcă.

Restaurantul lui Florin Ristei se află în Centrul Vechi

Recent, Matei Teodoru, un vlogger renumit pe YouTube, a vizitat restaurantul pentru a evalua preparatele și prețurile. Printre alegerile sale s-au numărat o porție de paste cu trufe, un desert și două băuturi. Vloggerul a fost impresionat de calitatea mâncării, declarând că pastele sunt „ce trebuie” și acordându-le un scor excelent: 9,62, cea mai mare notă pe care a oferit-o vreodată unui preparat.

„Restaurantul Naive este al lui Florin Ristei, jurat, cântăreț, prezentator TV. Și el a ales drumul antreprenoriatului precum l-a ales și Dani Oțil și s-a dus aici în Centrul Vechi, la ultimul etaj al acestei clădiri. Așa că vă invităm cu noi înăuntru. Locația este superbă. N-am ce să zic. Mi-a plăcut foarte mult și nici nu are ce să-ți placă. Este la etajul 6 în Centrul Vechi și sunt puține clădiri înalte în Centrul Vechi, tocmai de asta cred că este o locație selectă. Meniul este destul de variat și destul de interesant din punct de vedere al poveștii. Fiecare preparat are o poveste.

Am luat un singur fel principal de mâncare și un desert. O porție de paste cu trufe, preparat care ar trebui să fie foarte bun. Are în rețetă ciuperci, sos de hribi, parmezan și trufe. Miroase extraordinar de bine. Am testat aceste paste în foarte multe locații din București, ceea ce înseamnă că ar trebui să venim cu o părere avizată”, a spus vloggerul.

Cât costă o porție de paste la restaurantul lui Florin Ristei

Pentru experiența culinară, vloggerul a plătit un total de 150 de lei, dintre care 76 de lei pentru pastele cu trufe, o sumă considerată justificată de gustul și calitatea preparatului.

„Da, bro, se înscrie bine. Nu sunt paste din comerț, par să fie făcute în casă. Bucăți de parmezan cât cuprinde. Nu e nevoie să iau din ele mai mult. Nota este de 9,62 – pentru gust. Este cea mai mare notă pe care am dat-o până acum. Îmi place că sunt bucăți cu totul de hribi, trufe și parmezan. Top! Pastele sunt absolut geniale. Servirea este foarte bună, iar abordarea ospătarilor este ca la carte”, a mai spus Matei Teodoru.

Restaurantul a câștigat rapid popularitate în rândul clienților, inclusiv datorită recomandărilor venite din partea celor care îi trec pragul. Prețurile nu sunt printre cele mai mici din Capitală, dar sunt considerate corecte pentru calitatea oferită. „Există preparate în meniu care costă și mai mult. Florin Ristei s-a băgat într-o afacere mișto, s-a dus la un nivel mai ridicat. Îl pot considera un restaurant high class”, a concluzionat vloggerul.

