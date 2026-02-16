Cristina Cioran i-a tăiat moțul lui Max. Ce a ales băiețelul de pe tavă: „Să fie un rege toată viața”

Cristina Cioran face tot posibilul, în rolul de mamă singură, pentru a le oferi copiilor săi, Ema și Max, o copilărie plină de iubire și siguranță. Ziua de 14 februarie a avut o dublă semnificație pentru vedetă: Valentines Day, dar și aniversarea de un an a băiețelului ei, Max, rodul relației cu Alex Dobrescu.

Pentru a marca acest moment special, Cristina Cioran a organizat o petrecere restrânsă, dedicată exclusiv familiei, în cadrul căreia a respectat și tradiția tăierii moțului pentru mezinul familiei. Evenimentul a fost plin de emoție, zâmbete și momente simbolice, menite să aducă noroc și împlinire în viața micuțului Max.

„Am sărbătorit la un loc de joacă pentru copii care s-a deschis chiar pe 14 februarie. Inițial am vrut să chemăm nășica acasă, dar ne-am gândit că mai bine ocupăm copiii micuți, adică pe Ema și nepoțeii nașei Elena Vasile, Ioana și Andrei, pentru că Max este atât de cumințel, lui îi place oriunde suntem noi, mama și eu”, a povestit Cristina Cioran pentru Click!.

La 48 de ani, Cristina Cioran arată mai bine ca oricând. Vedeta a slăbit vizibil și a ales pentru această zi importantă o ținută îndrăzneață: o rochie mulată, animal print, asortată cu ciorapi în același stil. Prezentatoarea TV s-a bucurat nu doar de sărbătoarea fiului ei, ci și de complimentele primite, recunoscând că a fost o zi specială și pentru ea, ca femeie.

Aniversare la Constanța și respectarea tradițiilor

Aniversarea de un an a micuțului Max a avut loc la Constanța, orașul în care Cristina Cioran s-a mutat din toamna anului trecut, pentru a locui alături de mama ei. Aceasta îi este un sprijin de nădejde în creșterea celor doi copii și o ajută constant în viața de zi cu zi.

Așa cum cere tradiția, vedeta a pregătit o tavă cu mai multe obiecte pentru fiul ei, fiecare având o semnificație aparte pentru viitorul copilului. Alegerea micuțului a fost privită ca un semn norocos, iar Cristina Cioran a mărturisit că speră ca acesta să-l ajute în formarea sa pe viitor.

„Așadar, după ce am obosit bine de tot copiii pe trambuline și jocuri, ne-am pregătit de luat moțul, nășica a pregătit tăvița în care am pus: ceas, bijuterii, pix, creion, carte, cheie de mașină, bani și regele de la șah, mai ales că nășicul este la 17 ani campion internațional la șah, Mircea Cazan, premiantul nostru. Încurajat de Ema și de Andrei și Ioana și bineînțeles noi, ăștia mari, Max a ales: piesa de șah ca să fie înțelept, să-i placă șahul și să fie un rege toată viața, pixul – ca să scrie bine, să fie intelectual și banii, euro, ca să aibă o viață lipsită de griji! Am mâncat tortul nostru favorit de la cea mai bună cofetărie din Constanța, care a fost cu ciocolată albă și ciocolată cu lapte pe un blat pufos de cacao”.

Gestul lui Alex Dobrescu, de ziua fiului său

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, la ceas aniversar, Alex Dobrescu nu a uitat de fiul său. Tatăl copiilor Cristinei Cioran a sunat-o pe vedetă, din închisoare, pentru a-i transmite micuțului Max urări de „La mulți ani!”, un gest apreciat de prezentatoare.

„M-am emoționat că a trecut primul lui an, i-am mulțumit mamei mele pentru tot! Pentru susținere, pentru încurajări în momentele grele, mi-am adus aminte de nașterea lui Max, mă uit la el și mi se pare că este superb, minunat, mă bucur mult că sunt copiii sănătoși și încă o dată realizez în ce stă fericirea în realitate! Vă mulțumesc și vouă pentru susținere și comunității mele de pe social media care îmi este alături și la bine și la greu! A mai fost alături de mine, Dana, prietena mea din copilărie care cred că mă cunoaște cel mai bine de pe planetă și căreia îi mulțumesc pentru toooot! Bineînțeles că după ore de zbenguială, am ajuns pe seară acasă, frânte și frânți! Așa am învins această minunată zi, 14 februarie!”, a mai povestit Cristina Cioran.

