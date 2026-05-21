Tatăl fetiței plecase, miercuri dimineață, de acasă cu intenția de a-și lăsa cei doi copii la unitățile de învățământ. După ce a lăsat copilul mai mare la școală, bărbatul trebuia să se îndrepte spre creșa unde era înscrisă fetița de 2 ani.

Telefonul care a declanșat tragedia

În acel moment, bărbatul a primit un apel telefonic care i-a distras complet atenția. Captivat de conversație, acesta a condus direct către locul său de muncă din orașul galician Brión, parcând vehiculul și lăsând-o pe micuță blocată pe bancheta din spate, sub un soare arzător.

Deznodământul a fost descoperit abia la ora 15:00, când mama fetiței s-a prezentat la creșă pentru a o lua acasă. În momentul în care educatorii i-au comunicat că micuța nu fusese adusă în acea dimineață, femeia a realizat eroarea fatală.

Părinții au alertat imediat serviciile de urgență, iar copila, aflată deja în stop cardiac din cauza hipertermiei, a fost transportată de urgență la un centru medical din Bertamiráns, unde medicii au fost nevoiți să îi declare decesul.

Doliu în Brión

În timp ce poliția investighează oficial cazul, familia devastată a fost luată în evidență de echipele de asistență psihologică.

Consiliul local din Brión a reacționat, decretând două zile de doliu oficial și organizarea unui minut de reculegere pentru ziua de vineri.

„Dorim să transmitem cele mai sincere condoletanțe și tot sprijinul nostru familiei fetiței care și-a pierdut viața ieri în Brión, precum și tuturor prietenilor ei, punând la dispoziție în același timp toate resursele municipale de care au nevoie în aceste vremuri dificile. Odihnească-se în pace”, se arată în comunicatul oficial al municipalității.

Spania, lovită de caniculă

Evenimentul nefericit s-a produs în contextul în care Spania traversează o perioadă cu temperaturi sufocante, specifice mai degrabă solstițiului de vară decât lunii mai.

Agenția Meteorologică de Stat (Aemet) a emis avertizări cu privire la existența unor valori „excepțional de ridicate”, termometrele urmând să arate între 36 și 38°C în regiunile sudice ale țării.

Conform meteorologilor, acest fenomen reprezintă o trecere brutală de la o primă jumătate a lunii mai neobișnuit de răcoroasă la o masă de aer fierbinte care riscă să doboare recordurile istorice de căldură pentru această perioadă a anului.

Din punct de vedere tehnic, deși episodul nu întrunește toate criteriile pentru a fi clasificat oficial drept un „val de căldură”, specialiștii estimează că el va persista cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare.

Spania rămâne una dintre cele mai vulnerabile țări europene în fața schimbărilor climatice, confruntându-se an de an cu o multiplicare a episoadelor de caniculă timpurie și cu o intensificare a incendiilor de vegetație de mari dimensiuni.