Live text
Acum 2 ore
Canada l-a chemat la raport pe ambasadorul israelian în legătură cu reținerea activiștilor din Gaza
Acum 2 ore
Iranul consideră că „devine mai puternic” în timpul negocierilor prelungite de încetare a focului
Acum 2 ore
Ministrul polonez de externe solicită interzicerea intrării în țară a ministrului israelian Ben-Gvir
Acum 8 ore
Iranul a executat doi bărbați pentru „terorism”
Acum 9 ore
Prețurile petrolului cresc pe fondul temerilor legate de ofertă, cauzate de războiul din Iran
Acum 9 ore
Iranul declară că arme noi și netestate, sunt gata de utilizare, SUA amenință cu atacuri
Acum 16 ore
Iranul blochează din nou Strâmtoarea Ormuz și impune o zonă de control maritim
Acum 16 ore
Armata SUA a interceptat și redirecționat un petrolier iranian în Golful Oman
14:37 - Acum 2 ore
21-05-2026

Canada l-a chemat la raport pe ambasadorul israelian în legătură cu reținerea activiștilor din Gaza

Canada l-a chemat pe ambasadorul israelian în legătură cu răpirea și reținerea activiștilor care participă la Flotila Sumud Globală cu destinația Gaza din această săptămână.

„Ministrul Afacerilor Externe al Canadei a dispus oficialilor să-l cheme pe ambasadorul israelian pentru a cere asigurări cu privire la siguranța și securitatea canadienilor implicați”, a declarat prim-ministrul Mark Carney pe rețelele de socializare.

Carney a scris și despre videoclipul distribuit de Ben-Gvir care arată activiști reținuți maltratați de forțele israeliene, spunând: „Canada a impus deja sancțiuni stricte domnului Ben-Gvir, inclusiv interzicerea de a intra în țară, ca răspuns la incitarea sa repetată la violență.”

Unsprezece cetățeni canadieni fac parte din flotila de ajutor, potrivit organizatorilor acesteia.

14:37 - Acum 2 ore
21-05-2026

Iranul consideră că „devine mai puternic” în timpul negocierilor prelungite de încetare a focului

Iranul și adversarii săi par amândoi prinși într-o „situație ciudată” în care niciuna dintre părți nu dorește o revenire la război, dar ambele vor să semnaleze că sunt pregătite să reia luptele dacă este necesar, spune Rob Geist Pinfold, lector la Kings College London.

Vorbind despre răspunsul Iranului la planul propus în 14 puncte, Geist Pinfold a spus că Teheranul simte probabil că „devine mai puternic” și că „timpul este de partea sa” din cauza influenței sale asupra Strâmtorii Hormuz.

El a avertizat împotriva hărților care prezintă Iranul ca având control total asupra căii navigabile strategice, menționând că strâmtoarea se învecinează, de asemenea, cu Omanul și Emiratele Arabe Unite și are o prezență navală americană majoră.

Dar el a spus că Iranul pare hotărât să-și consolideze influența asupra Strâmtorii Ormuz.

14:34 - Acum 2 ore
21-05-2026

Ministrul polonez de externe solicită interzicerea intrării în țară a ministrului israelian Ben-Gvir

Ministrul polonez de externe a solicitat Ministerului de Interne să interzică intrarea în țară a ministrului israelian de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, după indignarea de la Varșovia față de arestarea activiștilor flotilei din Gaza.

„Ministrul Sikorski a decis să solicite Ministerului de Interne să emită o interdicție de intrare a ministrului Ben-Gvir în Republica Polonă din cauza acțiunilor sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Maciej Wewior.

08:30 - Acum 8 ore
21-05-2026

Iranul a executat doi bărbați pentru „terorism”

Iranul a executat două persoane pentru ceea ce a numit a fi acuzații de creare a unui grup menit să perturbe securitatea țării și de apartenență la o organizație „teroristă”, relatează agenția de știri semi-oficială Tasnim.

Cei doi bărbați au fost, de asemenea, acuzați de „revoltă armată prin formarea de grupuri criminale, împușcături și tentativă de asasinat în conformitate cu obiectivele grupării teroriste”, a declarat Tasnim.

07:28 - Acum 9 ore
21-05-2026

Prețurile petrolului cresc pe fondul temerilor legate de ofertă, cauzate de războiul din Iran

După o scădere de două zile, prețurile petrolului au crescut, pe măsură ce anxietățile continue legate de ofertă continuă să fie în centrul atenției, pe fondul incertitudinii legate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Până la ora 00:55 GMT, joi, contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 81 de cenți, sau 0,77%, ajungând la 105,83 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au câștigat 97 de cenți, sau 0,99%, ajungând la 99,23 dolari.

Întorsătura de situație vine pe fondul temerilor persistente legate de armistițiul cu războiul din Iran, în timp ce o scădere a stocurilor de țiței din SUA a amplificat îngrijorările cu privire la reducerea rezervelor globale.

07:24 - Acum 9 ore
21-05-2026

Iranul declară că arme noi și netestate, sunt gata de utilizare, SUA amenință cu atacuri

O sursă militară iraniană a declarat presei ruse că Teheranul deține arme avansate care nu au fost încă desfășurate.

Vorbind despre pregătirea Iranului pentru un alt potențial atac american, oficialul a declarat agenției de știri RIA Novosti: „Am produs arme moderne pe plan intern, care nu au fost încă utilizate pe câmpul de luptă și nu au fost de fapt testate.”

Sursa a subliniat, de asemenea, că Teheranul este pe deplin pregătit pentru o escaladare cu SUA, adăugând: „În ceea ce privește echipamentele și capacitățile de apărare, nu ne confruntăm cu nicio lipsă care ne-ar împiedica să ne apărăm țara.”

„De data aceasta, nu intenționăm să ne abținem.”

00:30 - Acum 16 ore
21-05-2026

Iranul blochează din nou Strâmtoarea Ormuz și impune o zonă de control maritim

Autoritatea iraniană pentru Strâmtoarea din Golful Persic a anunțat instituirea unei zone maritime controlate în Strâmtoarea Ormuz, impunând tuturor navelor obligația de a solicita autorizație înainte de tranzit.

Noua zonă restricționată se întinde de la Kuh-e Mubarak până la sud de Fujairah (EAU) la intrarea estică, și de la insula Qeshm până la Umm al-Quwain la intrarea vestică, o măsură ce semnalează o intensificare severă a controlului Iranului asupra uneia dintre cele mai critice rute de transport maritim din lume.
00:25 - Acum 16 ore
21-05-2026

Armata SUA a interceptat și redirecționat un petrolier iranian în Golful Oman

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că pușcașii marini americani au urcat la bordul unui petrolier comercial sub pavilion iranian în Golful Oman, suspectat că a încercat să încalce blocada impusă de administrația Trump asupra porturilor din Iran.

Forțele americane au eliberat nava după percheziție și au obligat echipajul să își schimbe cursul, CENTCOM precizând că armata SUA a redirecționat deja 91 de nave comerciale de la instituirea acestei blocade.

