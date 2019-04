Cristina Șișcanu, dezvăluiri din cuplu. „Mădălin a primit un mesaj pe WhatsApp și și-a ascuns repede telefonul în buzunar, apoi s-a dus imediat la baie”

Totul s-a întâmplat după ce partenerul de viață al Cristinei Șișcanu, Mădălin Ionescu, a primit un mesaj pe telefon, după care a plecat rapid în baie, cu telefonul în buzunar.

„S-a întâmplat de curând, de Sărbători. Mădălin a primit un mesaj pe whatsapp şi şi-a ascuns repede telefonul în buzunar, apoi s-a dus imediat la baie. Eu am intrat atunci să văd dacă e „online” şi nu era. Apoi, când a revenit de la toaletă, l-am rugat să-mi dea telefonul, să-mi trimit câteva poze şi am văzut că de fapt a primit un mesaj de la o doamnă doctor, dar genul acela de mesaj pentru toată lista, nimic nelalocul lui. M-am simţit penibil, vă daţi seama. Nu ştiu de ce am fost geloasă, nu-mi dau seama. O să investighez…”, a explicat Cristina Șișcanu la emisiunea ei online.

Aceasta a povestit și cum reacționează atunci când primește mesaje și poze deocheate de la bărbați care a urmăresc pe rețelele de socializare.

„Rămân fără cuvinte când mă trezesc cu astfel de poze şi mesaje. Nu mai ştiu cum să le dau mai repede „block” expeditorilor”, a spus ea.

Cristina Șișcanu este cunoscută ca jurnalistă. Aceasta este căsătorită cu Mădălin Ionescu de câțiva ani. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra.

Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip. După naștere, Cristina Șișcanu a reușit să slăbească spectaculos, dând jos 27 de kilograme.

