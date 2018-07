Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu dezvăluie regulile de aur ale fericirii în cuplu. „Ai toate șansele să faci sex foarte des”

Cristina Șișcanu a fost invitata partenerului ei de viață, Mădălin Ionescu, la emisiunea live pe care o realizează pe contul lui de Facebook – „Mădălin Ionescu show”. cei doi au discutat, printre altele, despre ceea ce ei au numit regulile de aur ale fericirii în cuplu, discuția ajungând și la relațiile sexuale.

„Este foarte importsant ca cei doi parteneri să nu uite de ei nicio clipă. Să nu lase nicio o zi să treacă fără să arate dragostea partenerului, să nu uite cum au plecat la drum, ce i-a unit… Sunt foarte multe probleme care apar, probleme cotidiene, stresul, lipsa banilor, tot timpul ești într-o goană din asta nebună, încât pur și simplu uiți de cel de lângă tine. Trece o zi, trec două, un an și te uiți cum devin străini. pentru că te dedici foarte mult celorlalte aspecte ale vieții și ignori foarte mult latura sentimentală”, a declarat Cristina Șișcanu la emisiunea live a soțului ei.

„Misiunea noastră în această seară este ca din ceea ce am trăit noi să împărtășim cu voi câteva dintre concluziile la care am ajuns și poate că viața unora dintre voi s-ar putea îmbunătăți”, a afirmat Mădălin Ionescu.

„Dacă comunici în fiecare zi, dacă nu te cerți pe orice prostie, dacă nu ești în competiție aiurea în fiecare zi, dacă îi arăți dragostea în fiecare zi ai toate șansele să faci foarte des, de exemplu. Ai toate șansele să găsești timp pentru celălalt, să vă bucurați din orice, să nu fie nimic mecanic”, a mai spus fostul prezentator de televiziune.

„Nu trebuie să trăiești doar pentru tine sau pentru copii, ci trebuie să trăiești și pentru partenerul tău. dacă și partenerul tău face același lucru, lucrurile nu au cum să nu meargă bine”, afirmă Cristina Șișcanu.

„Sexul nu e un câmp de bătălie… Importanța asta dată sexului, dusă la extrem, este greșită. Bărbații și femeile au niște funcții, așteptări, capacități, sunt cumva diferiți…

Sunt oameni care și-au salvat relațiile. Sunt bărbați care se plângeau că terminau foarte repede… O dăm în discuții din astea

… Atunci când am început relația cu tine eram virgin. Tu m-ai învățat foarte multe lucruri și…”, mai spune Mădălin Ionescu mai în glumă, mai în serios.

Replica Cristinei Șișcanu vine imediat:

„Și eu… Adică ce vrei să spui? Doamne, Doamne…”.

„Eu cred că mulți greșesc atunci când își propun niște lucruri. Își propun și impun să se întâmple, când să se întâmple, cum să se întâmple. Prea multe întrebări. Și faptul că se gândesc foarte mult la lucrul ăsta și nu lasă lucrurile să se întâmple de la sine”, mai declară Cristina Șișcanu.

„Sexul nu este un sport de performanță. Sau n-ar trebui… Când a început povestea noastră de iubire, nici nu puteam să ne apărăm. Eu, cel puțin, nici nu puteam să mă apăr… Nu m-au lăsat să mă apăr și să explic debutul nostru. Cu toată presiunea care s-a exercitat asupra noastră, noi ne-am văzut de iubire. Și a fost atât de intensă povestea asta încât probabil am fi intrat în Cartea Recordurilor dacă ar fi existat o Cartea a Recordurilor pentru amor. Am fi intrat lejer în ea în top 3 fără probleme. Cel puțin în primul an nu au fost zi în care să nu ne iubim. Și s-a întâmplat să avem acest noroc. veneam amândoi cu experiențe foarte triste și cred că eram pregătiți pentru un salt în iubire. ce a contat cel mai mult a fost această foame de iubire a noastră”, mai explică Mădălin Ionescu.

Citește și: EXCLUSIV/ Prizonieri în Iad. Am petrecut o zi la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare, printre medici și pacienți (VIDEO)