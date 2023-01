Cele două vedete au decis să își țină copiii acasă din cauza cazurilor de gripă din ultima perioadă. Anca Serea a anunțat că fiica sa, Leah, nu va mai merge la grădiniță până în primăvară. Fosta prezentatoare de la Prima TV nu își dorește ca școala să se întoarcă în online. Când vine vorba despre copiii mai mari, soția lui Adrian Sînă nu i-a putut ține acasă, pentru că nu au cum să piardă cursurile de la școală.

„Este o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți, mai ales în cazul copiilor mici, de 3- 4 ani. Eu am decis să nu o mai duc pe Leah până în primăvară la grădiniță, cât despre copii mari nu am ce să spun. Educația este foarte importantă și trebuie să meargă la școală. Nu aș fi foarte fericită dacă am trece în online”, a spus vedeta, potrivit WOWbiz.ro.

Cristina Șișcanu a hotărât să nu o mai ducă pe Petra, fiica ei și a lui Mădălin Ionescu, la grădiniță până când situația cu gripa nu se va amelioara. Vedeta nu vrea ca fetița ei să aibă probleme de sănătate.

„Eu nu duc copilul la grădiniță… de frica gripei. Aștept să treacă nebunia”, a spus Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Au apărut primele cazuri de infectare simultană cu gripă și COVID în România.

Anca Serea le-a asigurat viitorul copiilor

Soția lui Adrian Sînă este mama a șase copii și își dorește ce este mai bun pentru ei. Vedeta a apelat la o metodă sigură pentru a fi convinsă că fetele și băieții săi vor avea o viață fără griji după împlinirea vârstei de 18 ani.

„David și cu Sarah au avut încă de pe vremea în care erau foarte mici un fel de asigurări pentru studii. Dar nu vă gândiți că e o sumă foarte mare. Nu am apelat la acea sumă nici acum, dar, da, le plătim lunar tuturor copiilor.

Se numește Academica. Nu e reclamă. Este un sfat pe care l-aș da tuturor părinților. Nu este o sumă mare de plătit. Undeva în jur de 200 de lei alocăm copiilor și, în momentul în care ei vor face 18 ani, se vor bucura de acea sumă. Plus ce mai pune banca. Se numește o bursă de studii”, a declarat, pentru Playtech Știri, Anca Serea.

