Până să ajungă în serial sau pe o scenă de stand-up comedy, Mihai Bobonete a încercat de toate. Din fiecare job pe care l-a avut a învățat câte ceva, iar asta l-a ajutat să ajungă omul de azi. În următorul sezon „Românii au talent”, acesta va face parte din juriu, alături de Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Andra.

„Prima oară am fost merchandiser la Colgate-Palmolive, aranjam săpunurile și așa… după care am fost vânzător de telefoane Zapp, care n-aveau semnal nicăieri, iar în actorie, primul meu job… am fost Furnicuța de la Domo. Aia cu capul mare, de burete”, dezvăluie Mihai Bobonete pentru PROTV.RO.

Drumul său spre București a trecut prin Giurgeni, județul Ialomița, unde tatăl lui deschisese o cârciumă la șosea. Acolo și-a făcut „ucenicia”, împreună cu bunul său prieten Mihai Rait.

„El era morar acolo la Giurgeni, apoi a venit cu mine în Bucureşti, unde s-a făcut actor, a terminat chiar şi o facultate de profil. Eu nu am studii de actorie, de-aia spun că nu-s actor (cu acte în regulă), dar am avut norocul şi şansa să ajung”, a povestit Bobonete pentru Adevărul.

„Eram la facultate la Electrotehnică pe-atunci. Şi am zis să merg într-un loc care nu-mi place deloc: Bucureştiul. Moartea bunicii mele m-a influenţat să găsesc alt drum şi să las totul în spate.

Am avut doi, trei ani foarte grei aici, de sărăcie lucie. Apoi am început să fac stand-up comedy, într-un club de comedie. În primul meu spectacol am povestit tot drumul meu de la Craiova la Bucureşti, făcut cu trenul”, a dezvăluit Mihai Bobonete.

