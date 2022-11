Cu ajutorul dietei și al sportului, Majda a reușit să slăbească 30 de kilograme. Acum, fosta prezentatoare de la PRO TV are o greutate de aproximativ 60 de kilograme. Ea nu mai ține cont de numărul kilogramelor de pe cântar, ci de ceea ce vede în oglindă.

„Având în vedere că am avut aproape 90 de kilograme, singura care m-a ajutat să ajung la forma actuală a fost dieta. Dar și sportul. Sportul este esențial. În prezent, am în jur de 59-60 kg. Dar am învățat să nu mă mai intereseze numărul kilogramelor, cât felul în care se așază acele kilograme pe mine. Îmi doresc ca femeile să aibă încredere în ele, să se simtă frumoase și dacă consideră ele că vor să slăbească, atunci își vor găsi motivația, dacă nu, atunci să se bucure de felul lor”, a declarat Majda pentru VIVA!

Vedeta a renunțat să mai consume carne de porc, prăjeli și evită să mănânce dulciuri. Majda preferă acum o alimentație echilibrată.

„În general, nu mănânc prăjeli, mă feresc de dulciuri… Lucrurile astea îți fac viața mai frumoasă. M-am obișnuit să mănânc cât mai simplu. Dar ceea ce nu consum deloc este porc, jumări, salam de porc, șuncă…”, a spus aceasta.

Ce trucuri de înfrumusețare are Majda

„Somnul, dar asta e doar la nivel de teorie, nu-mi iese întotdeauna. Am rutina mea de skin, nu dorm machiată, mă hidratez, îmi mai fac și măști naturale, dar să știi că nu am pus niciodată accentul pe frumusețe. Am mizat întotdeauna că frumusețea vine din interior, din energia noastră și am văzut că dacă te simți bine cu tine, atunci emani o stare de bine.

Mai beau suc făcut în casă, pe bază de sfeclă, măr, morcov, câteodată măr verde, pătrunjel, țelină. Alternez. O dată la ceva timp fac câte o cură de tot ce înseamnă natural, atât cât se mai poate în zilele noastre”, a declarat vedeta pentru sursa mai sus- menționată.

