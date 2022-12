Cum arată casa cumpărată de Brigitte Pastramă în Dubai. Locuința a costat 400.000 de euro. „Au fost 8-9 zile zbuciumate”

Locuința i-a costat 400.000 de euro, pe Brigitte și Florin Pastramă. Casa are două dormitoare și este situată într-o zonă bună, iar în maxim trei luni va putea fi și locuibilă.

„Bună dimineața, dragii mei! Astăzi am primit titlul de proprietate de la casa pe care o să vi-o arătăm în curând. Este o casă nouă, în Dubai. Au fost 8-9 zile zbuciumate, dar le-am dus pe toate la bun sfârșit. Felicitări, Brigitte! Ești noua proprietară a unei case în Dubai!”, a anunțat Brigitte Pastramă, pe Instagram.

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie.

Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei, care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună. Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie.

Recomandări

Este o casă cu două dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România.

Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din sumă, urmând ca peste 5 luni să achit și restul de 30%, când primesc cheia și e gata”, a explicat vedeta în urmă cu aproape 2 luni.

