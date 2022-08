Comediantul locuiește cu familia într-o casă din cartierul Militari din București. Spune că e foarte mulțumit de locuință, are tot confortul la dispoziție, casa fiind pe două nivele. Are mai multe dormitoare, băi, un living foarte spațios, o bucătărie, dar și o curte.

Acolo, aceștia au o piscină, dar și o terasă amenajată cu mai multe scaune și o masă. „Povestea casei e foarte interesantă. Ne doream foarte mult o casă în oraș, o oază de liniște și pace și după doi ani și ceva de căutări am găsit-o. Este o casă de vacanță în mijlocul orașului, eu așa o văd.

Voiam în oraș, nu se găsea așa ceva cam în nicio parte, în centru în niciun caz și mai e un criteriu. Cam toți ai noștri stau în zona asta, spre Pitești, Chiajna, încoace, deci suntem foarte aproape”, a spus Dan Badea pe Youtube.

Chiar dacă locuiesc acolo de ceva vreme, Dan Badea nu a uitat prima scenă cu soția din casa nouă. „Prima amintire, noi doi în dressing făcând planuri cum să mobilăm, cum să fie viața”, a spus el, iar Mădălina a făcut completările.

„Cea mai emoționantă amintire a fost când am venit cu bebe acasă. Iar prima amintire e când am deschis casa, când am făcut o petrecere, sărbătoream și doi ani de la nuntă, am făcut o mare petrecere și în curte, au dormit și prietenii la noi”, a spus ea.

Dan Badea, Mădălina și băiețelul lor obișnuiesc să se relaxeze în curte. Au decorat totul după bunul plac și după nevoile lor.

„Curtea pentru noi reprezintă o prelungire a livingului, tocmai de aceea am pus acel covor pe terasă, să ne simțim ca în casă, dar și afară. Cu multe flori, cu natură”, a mai spus ea.

