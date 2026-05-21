Creștere accelerată a traficului de pasageri în Egipt

Conform datelor analizate, aeroporturile principale ale Egiptului, inclusiv Aeroportul Internațional din Cairo, Aeroportul Internațional din Alexandria și Aeroportul Sphinx, înregistrează creșteri constante ale traficului de pasageri.

Prognozele medii indică o creștere anuală de 3,4%, în timp ce estimările optimiste ajung la 3,8% pe an în perioada 2024-2050. Potrivit Travel and Tour World, această tendință ascendentă va stimula turismul intern și internațional, atrăgând vizitatori către destinațiile culturale, istorice și de agrement ale țării.

Investiții semnificative în infrastructura aeroportuară

Pentru a susține creșterea traficului aerian, Egiptul desfășoară lucrări ample de modernizare a aeroporturilor.

Aeroportul Internațional din Cairo, principala poartă de intrare pentru călătorii internaționali, beneficiază de extinderi ale capacității, terminale mai mari și servicii îmbunătățite pentru pasageri. Aeroporturile din Alexandria și Sphinx sunt, de asemenea, supuse unor modernizări menite să optimizeze experiența de călătorie și să reducă întârzierile. Aceste investiții sunt esențiale pentru a transforma Egiptul într-un punct de atracție global.

Turismul, principalul beneficiar

Creșterea conectivității aeriene contribuie direct la dezvoltarea turismului, facilitând accesul la destinații emblematice precum Piramidele din Giza, templele antice din Luxor sau stațiunile de pe litoralul Mării Roșii, cum ar fi Sharm El Sheikh și Hurghada.

„Extinderea rutelor internaționale atrage un număr tot mai mare de turiști de agrement, participanți la evenimente de afaceri (MICE) și vizitatori regionali”, subliniază analiza Travel and Tour World.

Acest aflux de vizitatori stimulează ocuparea locurilor în hoteluri, crește activitatea în sectoarele de retail și ospitalitate și aduce beneficii economice pentru comunitățile locale.

Dezvoltarea sustenabilă a aviației

Egiptul prioritizează dezvoltarea combustibililor sustenabili pentru aviație (SAF) pentru a reduce emisiile de carbon și a sprijini turismul responsabil din punct de vedere ecologic. Producția de SAF este aliniată standardelor internaționale de sustenabilitate, încurajând companiile aeriene să opereze zboruri cu emisii mai reduse de carbon, protejând astfel atracțiile naturale și culturale ale țării.

Aceste măsuri atrag un număr tot mai mare de călători preocupați de mediu, contribuind la consolidarea imaginii Egiptului ca destinație responsabilă.

Reglementări echilibrate pentru o experiență mai bună a pasagerilor

Îmbunătățirea reglementărilor din domeniul aviației are în vedere alinierea legislației naționale la cele mai bune practici internaționale, oferindu-le pasagerilor protecție și confort sporit. Simplificarea normelor și eficientizarea operațiunilor contribuie la creșterea satisfacției călătorilor și la întărirea încrederii acestora în Egipt ca destinație de top pentru turism de agrement, de afaceri și cultural.

Extinderea sectorului aviatic din Egipt generează beneficii economice ample. Creșterea numărului de pasageri susține crearea de locuri de muncă în operațiunile aeroportuare, serviciile aeriene și industriile conexe, precum turismul. Creșterea conectivității aeriene întărește legăturile comerciale și economice cu Africa, Europa și Orientul Mijlociu, poziționând Egiptul ca un hub regional pentru comerț, călătorii și turism. În plus, accesul facilitat la siturile istorice și destinațiile de vacanță contribuie la consolidarea statutului Egiptului ca o destinație de top în regiunea MENA.

Transformările din sectorul aviatic egiptean promit să redefinească pe termen lung peisajul turismului și al călătoriilor. Îmbunătățirile infrastructurii aeroportuare, combinarea practicilor sustenabile și creșterea conectivității aeriene creează un ecosistem robust, favorabil dezvoltării turismului și investițiilor străine. Aceste progrese nu doar că sporesc impactul economic al turismului, dar asigură și o experiență de călătorie de clasă mondială, protejând în același timp mediul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Știri România 21 mai
Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Știri România 21 mai
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Parteneri
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
Adevarul.ro
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Exclusiv
Stiri Mondene 21 mai
Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Stiri Mondene 21 mai
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Mediafax.ro
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
Politică 21 mai
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Politică 21 mai
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Fanatik.ro
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)