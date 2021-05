Fostul boxer și soția lui trăiesc în orașul natal Bacău, unde în urmă cu trei ani și-au dezvoltat o afacere în domeniul agrementului, în Comănești.

Maria și Ionuț au trei copii: Nicholas Ionuţ are 13 ani, Nicole are 12 ani, iar mezina familiei este Ioana și are 6 ani.

„Este un proiect făcut de primărie, pe fonduri europene, și este foarte mare. Ionuț fiind cetățean de onoare al comunei Comănești, județul Bacău, i-au dat complexului numele lui.

Proiectul este de anul trecut. Aici se fac multe evenimente sportive, culturale, iar vara localnicii vin la piscină”, a declarat Maria Iftimoaie pentru Click.

Maria a cochetat în tinerețe cu moda. Iată că nici acum nu a lăsat-o deoparte, ci a transformat-o în afacere, astfel că soția lui Iftimoaie are un atelier de croitorie în care se realizează rochii superbe pentru orice fel de eveniment, scrie sursa citată.

