Cum cheltuie banii Brigitte Pastramă: „Nu-mi mai pun opreliști”. Și-a asigurat averea înainte de mariajul cu Florin

Îmbrăcată într-o rochie viu colorată, Brigitte Pastramă a pășit pe covorul roșu de la petrecerea VIVA! încrezătoare, iar alături de ea a avut-o chiar pe fiica ei. Pentru ținuta sa, vedeta a mărturisit că a cheltuit o sumă frumușică de bani. „Mi-am achiziționat-o în urmă cu vreo 3 săptămâni. Mi-am luat vreo 3 rochii. Este Zimmermann și am dat cam 2.000 și ceva de euro. Am luat-o de la un brand din Australia. Am căutat mult la noi, acolo unde mai aduc, dar n-am găsit. Am găsit-o după o lună și ceva de căutare.

(…) Prefer să mă îmbrac la orice eveniment cu o rochie din dulap decât să iau una de împrumut. Eu n-am făcut nici măcar o dată lucrul ăsta și n-o să-l fac niciodată. Eu am foarte multe ținute și foarte multe rochii în garderobă”, a explicat ea.

Brigitte Pastramă recunoaște că ea cheltuie mulți bani pe haine și pe accesorii de brand. Nu face însă cumpărăturile în România, ci în străinătate. „În ultimul timp am fost foarte mult timp plecată, pentru că s-au deschis granițele și am tot fost la cumpărături în Italia și Franța. Am luat tot ce mi-a plăcut de acolo.

Chiar dacă în România nu sunt atât de multe magazine de brand, e foarte aproape. Cam o oră jumate depărtare și 200-300 de euro, că nu mă duc clasa I. Mă duc și eu cu zboruri low-cost”, a mai declarat vedeta pentru Wowbiz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Avem și noi, fetele, o pasiune a cumpărăturilor! Asta este! Eu una am muncit toată viața și am învățat, și spune și în Biblie, în Ecleziastul, că degeaba muncești, dacă nu te bucuri de rodul muncii tale. Așa că nu-mi mai pun opreliști! Îmi iau ceea ce-mi place. Viața e prea scurtă! Eu am 45 de ani. Decât să stau să mă uit în cont, la bani, mai bine îi cheltui, că ziua de mâine nu-mi aparține!”, a adăugat Brigitte Pastramă.

Vedeta e acum în divorț de Florin Pastramă. Căsătoriți acum trei ani, Brigitte și Florin Pastramă ar fi încheiat o convenție matrimonială care ar prevede ca fiecare dintre cei doi soți să își păstreze averea în cazul unei despărțiri, iar divorțul lor să nu implice vreun partaj financiar sau al obiectelor, scrie Fanatik.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC! Ce tarif are Sofia Vicoveanca la o nuntă în 2022. Mulți vor fi uimiți, e INCREDIBIL...

Observatornews.ro Străpunsă de balustrada metalică, în drum spre casă. O tânără de 28 de ani a murit într-un accident șocant, pe șoseaua de centură din Lecce

HOROSCOP Horoscop 7 iunie 2022. Balanțele ar putea primi de la unul dintre parteneri un cadou sub forma unor opinii foarte clar formulate

Știrileprotv.ro Shakira se mută la 7.500 km depărtare de Pique. Ce țară a ales și cum arată vila de 16 milioane de euro în care va locui. GALERIE FOTO

Orangesport.ro Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Un bărbat din Arad s-a internat pentru prima dată la 52 de ani, după ce a început să se simtă rău și a slăbit 15 kg: „Operația te face cum ai fi...