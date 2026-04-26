Tronson scurt, cost uriaș

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit contractul pentru tronsonul 3 Lețcani – DN24 unui constructor spaniol, FCC Construcción. Oferta câștigătoare a fost de 3,93 miliarde de lei fără TVA, echivalentul a circa 770 de milioane de euro. Raportat la lungimea de 17,7 kilometri, rezultă un cost mediu de 43,5 milioane de euro pentru fiecare kilometru.

De ce costă atât de mult

Harta Autostradei: Targu Neamt – Iasi Ungheni. Foto: CNIR

Explicația nu ține de lungime, ci de complexitate. Pe traseu sunt prevăzute 6 tuneluri, 18 poduri și pasaje, plus 2 noduri rutiere. Mai bine de jumătate din cei 17,7 kilometri vor fi reprezentați de viaducte, poduri și tuneluri. Doar podurile și pasajele însumează 6,74 kilometri, iar tunelurile ajung la o lungime totală de 1,57 kilometri.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a explicat că prețul urcă și pentru că unele tuneluri vor avea trei benzi pe sens, inclusiv bandă pentru vehicule grele. „Vor fi cele mai late tuneluri de autostrăzi din România”, a spus acesta, adăugând și că prețurile pentru lucrările mari de infrastructură au crescut în ultimii ani.

Cine o construiește și când ar trebui să fie gata

Autostrada va avea tunele cu 3 benzi, una dedicata pentru autoturisme grele. Foto: YouTube CNIR

Constructorul desemnat pentru acest lot este FCC Construcción, companie din Spania cu experiență în proiecte mari de infrastructură. CNIR a anunțat atribuirea contractului la începutul lui aprilie 2026.

Durata totală a contractului este de 46 de luni: 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Asta înseamnă că, dacă semnarea și ordinul de începere vin fără întârzieri mari, tronsonul ar putea fi finalizat în jurul anului 2030.

Gabriel Budescu, șeful CNIR, a spus la momentul atribuirii că A8 este „un proiect cu o valoare strategică și europeană” și că instituția își dorește semnarea contractului „în cel mai scurt timp posibil”.

Ce înseamnă, de fapt, acest preț

La prima vedere, 43 de milioane de euro pe kilometru sună absurd pentru o autostradă în România. Dar aici nu vorbim despre un traseu simplu, trasat pe câmp. Vorbim despre un lot foarte încărcat tehnic, cu tuneluri late, multe structuri și noduri rutiere, într-o zonă unde relieful complică serios proiectul.

Asta nu face suma mai ușor de digerat, dar o explică. Iar dacă lucrările vor merge fără blocaje majore, tronsonul de lângă Iași va rămâne nu doar cel mai scump, ci și unul dintre cele mai importante segmente de infrastructură rutieră din estul țării.

Reamintim că CNIR a desemnat vineri, 24 aprilie, asocierea condusă de firmele omului de afaceri Dorinel Umbrărescu drept câştigătoare a contractului pentru tronsonul Moţca – Târgu Frumos al Autostrăzii A8.

De asemenea, o asociere de firme din România și Bulgaria a câștigat contractul pentru construirea tronsonului 2 din Autostrada A8, între Târgu Frumos și Lețcani, pe o lungime de 28,6 kilometri, a anunțat marți Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR). Valoarea câștigătoare a contractului este de 4,57 miliarde de lei, fiind calificată drept cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere financiar.

