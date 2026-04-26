În timp ce diplomația stagnează din cauza tensiunilor interne din Iran, efectele economice ale impasului devin critice: blocada navală a SUA accelerează inflația și șomajul în rândul populației iraniene, în timp ce controlul iranian asupra Strâmtorii Ormuz destabilizează piețele internaționale.
Armata iraniană amenință SUA cu o replică severă în cazul unui nou atac în regiune
Statul Major al forțelor armate iraniene a lansat un avertisment direct către Statele Unite, promițând o reacție militară de amploare dacă „actele de piraterie și asediu” din regiune vor continua. Conform unui comunicat oficial, Teheranul este pregătit să aplice lovituri și mai dure forțelor americane, monitorizând totodată orice mișcare în zonă pentru a-și consolida controlul strategic asupra Strâmtorii Ormuz, coridorul vital pentru comerțul global cu petrol.
Pakistanul va continua „eforturile sincere și oneste” pentru pace
Premierul pakistanez Shehbaz Sharif i-a reconfirmat președintelui iranian Masoud Pezeshkian angajamentul Islamabadului pentru stabilitatea regională, salutând totodată prezența delegației de nivel înalt conduse de Abbas Araghchi în Pakistan.
În ciuda acestor deschideri diplomatice, procesul de negociere a suferit o lovitură neașteptată sâmbătă, când președintele Donald Trump a decis să anuleze brusc vizita emisarilor săi speciali, Steve Witkoff și Jared Kushner, care urmau să continue discuțiile în capitala pakistaneză.
