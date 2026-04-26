Premiul care va înlocui gradația de merit

Potrivit proiectului noii legi a salarizării, consultat de Edupedu, „gradația de merit și sporul de performanță academică au fost înlocuite cu premiul pentru stimularea performanței prevăzut de noua lege”.

În locul gradației de merit, profesorii ar putea primi premii de performanță acordate periodic, trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de rezultate și activitate.

Conform proiectului de lege: „Ordonatorii de credite pot acorda, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, premii de performanță personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției/autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport cu complexitatea sarcinilor.”

Valoarea premiului va fi:

  • minimum 10% din salariul de bază
  • maximum 20% din salariul de bază

Concret: „Valoarea individuală a premiului de performanță nu poate fi mai mică de 10% sau mai mare de 20% din salariul de bază, solda de funcție, salariul de funcție sau, după caz, indemnizația de încadrare, la care respectivul salariat a avut dreptul pe parcursul anului calendaristic pentru care se acordă premiul de performanță, calculată la 3 luni, 6 luni, respectiv 12 luni.”

Cine poate primi premiile de performanță

Nu toți profesorii vor beneficia de aceste bonusuri. Proiectul prevede limite clare:

  • maximum 20% dintre angajați pot primi premiul (pentru funcții de execuție)
  • până la 30% pentru funcții de conducere

De asemenea, bugetul total pentru aceste premii nu poate depăși 5% din fondul de salarii al instituției.

Ce se întâmplă cu actuala gradație de merit

În prezent, gradația de merit reprezintă o majorare de 25% a salariului de bază, acordată pentru o perioadă de 5 ani, prin concurs.

La nivel național, în 2025 erau în plată:

  • peste 27.800 de gradații de merit pentru personalul didactic
  • aproximativ 2.700 pentru personal auxiliar

Valoarea medie a acestui bonus a ajuns la circa 2.480 de lei lunar, în 2025.

Reforma vine în contextul unor recomandări internaționale. OCDE a sugerat că actualul sistem al gradației de merit ar trebui regândit, deoarece nu reflectă suficient criterii moderne de performanță și echitate.

Când intră în vigoare schimbarea

Noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027, pentru toate categoriile de bugetari. Documentul mai prevede că valoarea de referință va fi de 4.325 de lei la momentul aplicării.

Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor este încă în fază de consultare și poate suferi modificări înainte de adoptarea finală.

De asemenea, proiectul prevede și eliminarea completă a sporului de doctorat.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, profesorii nu vor mai beneficia de gradația de merit, ci de un sistem de premiere mai flexibil, dar și mai limitat ca număr de beneficiari.

