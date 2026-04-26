În prezent, prețul mediu al căpșunilor se situează în jurul valorii de 15 lei pe kilogram.

În unele piețe și la anumite tarabe, comercianții au redus prețul chiar și la 12 lei pe kilogram, ceea ce a atras rapid atenția cumpărătorilor.

În aceste puncte de vânzare se formează adesea cozi considerabile, semn că prețul mai mic cântărește decisiv în alegerea clienților. „12 lei la ofertă, că vreau să plec acasă”, spune un vânzător din Obor.

Căpșunile românești au același preț ca în 2025

Totuși, aceste fructe mai ieftine nu sunt de proveniență românească, ci sunt importate, în special din Grecia și Turcia.

Oferta de căpșuni autohtone este încă limitată în piețele bucureștene, însă acestea au început deja să apară.

Am fost în piață să vedem cât costă kilogram de căpșuni.

Prețul lor rămâne însă semnificativ mai ridicat, în jur de 25 de lei pe kilogram, similar cu nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, fără creșteri notabile.

Pe lângă căpșuni, și alte fructe de sezon își păstrează prețuri ridicate.

70 de lei pentru un kilogram de zmeură

Afinele de solar se vând între 30 și 60 de lei pe kilogram, în funcție de dimensiune și calitate, în timp ce zmeura ajunge la valori cuprinse între 60 și 70 de lei pe kilogram, fiind printre cele mai scumpe fructe de pe tarabe.

În ciuda diferențelor de calitate și origine, comportamentul cumpărătorilor rămâne relativ constant.

Majoritatea aleg variantele mai accesibile ca preț, chiar dacă acestea sunt importate.

Astfel, la tarabele cu produse din Grecia și Turcia se înregistrează cele mai mari aglomerații, clienții preferând să cumpere cantități mai mari la un preț mai mic.

Spania domină producția de căpșuni

Producția de căpșuni din Uniunea Europeană este dominată de câteva țări din sudul și centrul continentului, în special Spania, Italia și Polonia, potrivit datelor Eurostat.

Spania este principalul producător, cu 500.000 de tone pe an, generând peste un sfert din totalul UE, urmată de Italia (180.000 de tone pe an) și Polonia (150.000 de tone pe an), care completează topul marilor furnizori europeni.

În acest context, România se află mult în urma marilor producători europeni. Țara noastră contribuie cu o producție redusă de fructe în ansamblu.

România a produs aproximativ 25.000 de tone pe an de căpșuni, conform datelor Eurostat.

România, la coada Europei la consumul de fructe

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de fructe și legume, potrivit celor mai recente date.

Aproximativ 75% dintre români nu consumă zilnic astfel de produse, iar doar 2,4% ating nivelul recomandat de cinci porții pe zi.

Această situație influențează direct și consumul de fructe sezoniere, inclusiv căpșunile, unde estimările indică un nivel semnificativ mai scăzut decât media europeană, de aproximativ 1–2 kilograme pe cap de locuitor anual.

Consumul foarte scăzut de fructe și legume ar putea să fie una dintre cauzele pentru problemele de sănătate întâlnite în România. Această problemă nu poate fi depășită decât prin intervenții coordonate din partea statului și a agricultorilor din țară, cât și dezvoltarea unei strategii prin care cetățenii să fie informați despre importanța unei bune alimentații

Experții avertizează că această tendință are implicații nu doar economice, ci și asupra sănătății, fiind asociată cu un risc crescut de boli cronice.

Consumul de fructe rămâne sub recomandările OMS

Consumul de fructe și legume în Uniunea Europeană rămâne sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății.

Potrivit datelor Comisiei Europene, cetățenii UE consumă în medie aproximativ 351 de grame de fructe și legume pe zi, sub pragul de 400 de grame recomandat pentru o dietă sănătoasă.

În acest context, fructele de sezon, inclusiv căpșunile, ocupă un loc important în alimentația europenilor, cu un consum estimat la aproximativ 3–4 kilograme pe cap de locuitor anual, în special în țările vestice.

