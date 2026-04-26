Naftali Bennett și Yair Lapid au ocupat funcția de prim-ministru în cadrul unui acord de rotație, ca parte a unui guvern de coaliție pe care l-au format în 2021, potrivit Associated Press. Acum, cei doi grei ai scenei politice israeliene intenționează să-și unească partidele într-o singură formațiune condusă de Bennett pentru a-l învinge pe prim-ministrul Netanyahu.

„Măsura are scopul de a uni blocul, de a pune capăt diviziunilor interne și de a concentra toate eforturile asupra câștigării viitoarelor alegeri decisive”, a transmis partidul Yesh Atid al lui Lapid într-un comunicat.

Potrivit unor sondaje, Naftali Bennett este creditat drept cel mai bine plasat candidat să-l învingă pe Banjamin Netanyahu în alegerile legislative prevăzute în octombrie.

„Fostul premier Naftali Bennett şi cu mine anunţăm azi o primă etapă în procesul reparării statului israelian: fuziunea Partidului Yesh Atid cu Partidul Bennett 2026 într-un partid unificat, condus de către fostul premier Naftali Bennett”, anunţă pe X Yair Lapid.

În 2021, acordul de coaliție al celor doi lideri a pus atunci capăt la 12 ani de guvernare ai lui Netanyahu. Bennett a ocupat funcția de prim-ministru în primul an, până când coaliția lor s-a destrămat. Lapid a deținut apoi funcția de prim-ministru interimar în ultimele șase luni, până când noile alegeri l-au readus pe Netanyahu la putere.

De atunci, Lapid a ocupat funcția de lider al opoziției din Israel, în timp ce Bennett a luat o pauză de la politică, revenind apoi și înființând Partidul Bennett 2026.

Alianța lor are ca scop unirea unei opoziții fragmentate care pare să aibă puține lucruri în comun, în afară de ostilitatea comună față de Netanyahu.

