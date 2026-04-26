Una dintre cele mai scumpe și exclusiviste din Europa

Înconjurată de apele mării și îmbrățișată de grădini luxuriante, proprietatea Sa Ferradura este una dintre cele mai scumpe și exclusiviste din Europa, relatează Living Ibiza.

Povestea acestei vile de lux din Ibiza este strâns legată de una dintre cele mai bogate și enigmatice figuri ale Rusiei: Mihail Prohorov. Magnet al afacerilor, fost proprietar de echipă NBA, candidat la președinție și investitor în domenii precum sănătatea globală și sportul, prezența lui Prohorov pe insulă oferă o incursiune rară în lumea ultraprivată a Ibizei.

O vilă de lux ascunsă la vedere

Deși mulți se referă la Sa Ferradura ca la o insulă privată, această proprietate uluitoare este, de fapt, o peninsulă. Conectată de insula principală printr-un istm îngust, aceasta creează iluzia unei izolări totale, rămânând totodată la doar câteva minute distanță de drumurile locale și de satele pitorești din interiorul insulei.

În centrul acestui domeniu extraordinar se află un conac de 1.100 de metri pătrați, conceput pentru a îmbina intimitatea, confortul și arhitectura de talie mondială. Vila dispune de terase panoramice, un centru wellness complet, grădini tropicale, o piscină de tip infinity situată pe marginea falezei și acces direct la mare.

Această vilă de lux din Ibiza este disponibilă pentru închiriere la un preț de aproximativ 300.000 de euro pe săptămână, în plin sezon, și 250.000 de euro în lunile mai liniștite, tarif ce reflectă exclusivitatea sa fără egal. Proprietatea a găzduit petreceri private, corporate și oaspeți internaționali aflați în căutarea liniștii, într-una dintre cele mai râvnite destinații din Europa.

Omul din spatele vilei: Mihail Prohorov

Născut la Moscova în 1965, Mihail Prohorov și-a clădit averea în industria metalurgică și minieră, devenind ulterior cel mai mare producător de paladiu și nichel din lume și o figură centrală în sectorul aurului din Rusia. Imperiul său financiar, Grupul Onexim, și-a extins influența în media, bănci, energie și imobiliare.

Prohorov a devenit cunoscut la nivel internațional în 2010, când a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al echipei New Jersey Nets, rebranduind-o ulterior în Brooklyn Nets și mutând echipa la New York. El a rămas implicat în cadrul francizei până în 2019, când și-a vândut ultimele acțiuni.

În 2012, Prohorov a candidat la alegerile prezidențiale din Rusia împotriva lui Vladimir Putin și terminând pe locul al treilea. Spre deosebire de mulți dintre egalii săi, acesta a păstrat distanța față de Kremlin, fapt care l-a protejat de sancțiunile internaționale în ultimii ani.

Deținând cetățenie israeliană și având investiții majore în sistemul privat de sănătate, inclusiv două spitale în Israel, Prohorov și-a construit un profil global atât ca om de afaceri, cât și ca filantrop. El este, de asemenea, cunoscut pentru implicarea sa în sport prin intermediul clubului CSKA Moscova și al Uniunii Ruse de Biatlon.

O investiție strategică în Ibiza

Prohorov a achiziționat vila de lux Sa Ferradura în 2013, pentru o sumă estimată la 33 de milioane de euro. Proprietatea este deținută oficial de Sunshine Ferradura SL, o companie spaniolă gestionată prin intermediul Hydrus Investments S.A.R.L. din Luxemburg, unde Prohorov este înregistrat ca administrator unic.

La momentul achiziției, compania a beneficiat de o infuzie de capital de 36,4 milioane de euro prin intermediul unei alte firme a lui Prohorov, cu sediul în Suedia. Astăzi, domeniul este evaluat ca fiind una dintre cele mai importante vile de lux din Europa și a revenit recent pe piață, atrăgând din nou atenția la nivel global.

Iahtul care a întors toate privirile

Pasiunea lui Prohorov pentru luxul discret s-a extins dincolo de uscat. Timp de ani de zile, acesta a fost proprietarul Palladium, un super-iaht de 95 de metri, văzut adesea ancorat în Ibiza. Cu o valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari, acesta a devenit una dintre cele mai impresionante ambarcațiuni din Marea Mediterană.

În ciuda măreției sale, Prohorov a folosit rar iahtul, se pare că din cauza răului de mare. În cele din urmă, l-a vândut antreprenorului american Dennis Washington, care l-a redenumit AV și continuă să îl folosească și astăzi.

O altă latură a Ibizei

Deși Ibiza este cunoscută la scară largă pentru plajele sale, viața de noapte și satele tradiționale, aceasta găzduiește, de asemenea, unele dintre cele mai luxoase și private proprietăți din lume. Vile precum Sa Ferradura reprezintă un alt nivel al insulei, unul care atrage investitori globali, celebrități și vizionari precum Mihail Prohorov.

Înconjurată de faleze abrupte și păduri de pini, cu vederi care se întind până la orizont, Sa Ferradura rămâne una dintre cele mai râvnite și misterioase adrese de pe insulă.

