Una dintre cele mai scumpe și exclusiviste din Europa

Înconjurată de apele mării și îmbrățișată de grădini luxuriante, proprietatea Sa Ferradura este una dintre cele mai scumpe și exclusiviste din Europa, relatează Living Ibiza.

Povestea acestei vile de lux din Ibiza este strâns legată de una dintre cele mai bogate și enigmatice figuri ale Rusiei: Mihail Prohorov. Magnet al afacerilor, fost proprietar de echipă NBA, candidat la președinție și investitor în domenii precum sănătatea globală și sportul, prezența lui Prohorov pe insulă oferă o incursiune rară în lumea ultraprivată a Ibizei.

O vilă de lux ascunsă la vedere

Deși mulți se referă la Sa Ferradura ca la o insulă privată, această proprietate uluitoare este, de fapt, o peninsulă. Conectată de insula principală printr-un istm îngust, aceasta creează iluzia unei izolări totale, rămânând totodată la doar câteva minute distanță de drumurile locale și de satele pitorești din interiorul insulei.

În centrul acestui domeniu extraordinar se află un conac de 1.100 de metri pătrați, conceput pentru a îmbina intimitatea, confortul și arhitectura de talie mondială. Vila dispune de terase panoramice, un centru wellness complet, grădini tropicale, o piscină de tip infinity situată pe marginea falezei și acces direct la mare.

Această vilă de lux din Ibiza este disponibilă pentru închiriere la un preț de aproximativ 300.000 de euro pe săptămână, în plin sezon, și 250.000 de euro în lunile mai liniștite, tarif ce reflectă exclusivitatea sa fără egal. Proprietatea a găzduit petreceri private, corporate și oaspeți internaționali aflați în căutarea liniștii, într-una dintre cele mai râvnite destinații din Europa.

Omul din spatele vilei: Mihail Prohorov

Născut la Moscova în 1965, Mihail Prohorov și-a clădit averea în industria metalurgică și minieră, devenind ulterior cel mai mare producător de paladiu și nichel din lume și o figură centrală în sectorul aurului din Rusia. Imperiul său financiar, Grupul Onexim, și-a extins influența în media, bănci, energie și imobiliare.

Prohorov a devenit cunoscut la nivel internațional în 2010, când a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al echipei New Jersey Nets, rebranduind-o ulterior în Brooklyn Nets și mutând echipa la New York. El a rămas implicat în cadrul francizei până în 2019, când și-a vândut ultimele acțiuni.

În 2012, Prohorov a candidat la alegerile prezidențiale din Rusia împotriva lui Vladimir Putin și terminând pe locul al treilea. Spre deosebire de mulți dintre egalii săi, acesta a păstrat distanța față de Kremlin, fapt care l-a protejat de sancțiunile internaționale în ultimii ani.

Deținând cetățenie israeliană și având investiții majore în sistemul privat de sănătate, inclusiv două spitale în Israel, Prohorov și-a construit un profil global atât ca om de afaceri, cât și ca filantrop. El este, de asemenea, cunoscut pentru implicarea sa în sport prin intermediul clubului CSKA Moscova și al Uniunii Ruse de Biatlon.

O investiție strategică în Ibiza

Prohorov a achiziționat vila de lux Sa Ferradura în 2013, pentru o sumă estimată la 33 de milioane de euro. Proprietatea este deținută oficial de Sunshine Ferradura SL, o companie spaniolă gestionată prin intermediul Hydrus Investments S.A.R.L. din Luxemburg, unde Prohorov este înregistrat ca administrator unic.

La momentul achiziției, compania a beneficiat de o infuzie de capital de 36,4 milioane de euro prin intermediul unei alte firme a lui Prohorov, cu sediul în Suedia. Astăzi, domeniul este evaluat ca fiind una dintre cele mai importante vile de lux din Europa și a revenit recent pe piață, atrăgând din nou atenția la nivel global.

Iahtul care a întors toate privirile

Pasiunea lui Prohorov pentru luxul discret s-a extins dincolo de uscat. Timp de ani de zile, acesta a fost proprietarul Palladium, un super-iaht de 95 de metri, văzut adesea ancorat în Ibiza. Cu o valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari, acesta a devenit una dintre cele mai impresionante ambarcațiuni din Marea Mediterană.

În ciuda măreției sale, Prohorov a folosit rar iahtul, se pare că din cauza răului de mare. În cele din urmă, l-a vândut antreprenorului american Dennis Washington, care l-a redenumit AV și continuă să îl folosească și astăzi.

O altă latură a Ibizei

Deși Ibiza este cunoscută la scară largă pentru plajele sale, viața de noapte și satele tradiționale, aceasta găzduiește, de asemenea, unele dintre cele mai luxoase și private proprietăți din lume. Vile precum Sa Ferradura reprezintă un alt nivel al insulei, unul care atrage investitori globali, celebrități și vizionari precum Mihail Prohorov.

Înconjurată de faleze abrupte și păduri de pini, cu vederi care se întind până la orizont, Sa Ferradura rămâne una dintre cele mai râvnite și misterioase adrese de pe insulă.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Avantaje.ro
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

Programul „Noua Casă” va continua și în 2026. Care este plafonul de garantare
Știri România 16:54
Programul „Noua Casă” va continua și în 2026. Care este plafonul de garantare
O mamă și bebelușul ei trăiesc ca prin minune datorită unui copac, după ce au fost la un pas să fie striviți de un stâlp, în parcul din Miroslava, județul Iași
Știri România 16:15
O mamă și bebelușul ei trăiesc ca prin minune datorită unui copac, după ce au fost la un pas să fie striviți de un stâlp, în parcul din Miroslava, județul Iași
Parteneri
România sub norul radioactiv: Cum a trăit țara noastră catastrofa de la Cernobîl
Adevarul.ro
România sub norul radioactiv: Cum a trăit țara noastră catastrofa de la Cernobîl
Secretul din familia lui Hagi. Gică a fost, de fapt, al doilea băiat
Fanatik.ro
Secretul din familia lui Hagi. Gică a fost, de fapt, al doilea băiat
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Cum este Radu Vâlcan în relația cu băieții lui. Adela Popescu l-a dat de gol. „Eu sunt mai relaxată. Doar mă uit într-un fel așa…”
Stiri Mondene 16:47
Cum este Radu Vâlcan în relația cu băieții lui. Adela Popescu l-a dat de gol. „Eu sunt mai relaxată. Doar mă uit într-un fel așa…”
Mărturisirea tristă făcută de Gabriela Cristea. „Mulți ani am purtat o mască. Adevărul era altul. O boală mi-a furat energia”
Stiri Mondene 16:00
Mărturisirea tristă făcută de Gabriela Cristea. „Mulți ani am purtat o mască. Adevărul era altul. O boală mi-a furat energia”
Parteneri
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Angajări masive şi pe 6.500 de lei. Un lanţ de magazine ieftine se extinde în 3 oraşe de la noi
ObservatorNews.ro
Angajări masive şi pe 6.500 de lei. Un lanţ de magazine ieftine se extinde în 3 oraşe de la noi
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Parteneri
Litoral 2026: diguri noi, nisip dur și șantiere: Cum arată acum stațiunea 2 Mai
Mediafax.ro
Litoral 2026: diguri noi, nisip dur și șantiere: Cum arată acum stațiunea 2 Mai
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Mediafax.ro
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an
KanalD.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Politic

Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Politică 25 apr.
Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Politică 25 apr.
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
“Florin Tănase e la final de contract!” FCSB, anunț oficial! Ce transferuri pregătesc Gigi Becali și Meme Stoica: “Avem două ținte!”
Fanatik.ro
“Florin Tănase e la final de contract!” FCSB, anunț oficial! Ce transferuri pregătesc Gigi Becali și Meme Stoica: “Avem două ținte!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal