Ce trebuie să știi despre pescăruși

Pescărușii sunt păsări acvatice din familia Laridae, ordinul Charadriiformes, din care, potrivit unor specialiști ornitologi, fac parte și pescărușii răpitori, rândunicile de mare, forfecarii, dar și pinguinii. Habitatul principal al pescărușilor îl reprezintă țărmurile mărilor și oceanelor, adică acolo unde găsesc din abundență hrană și locuri potrivite pentru cuibărit.

Totuși, una dintre trăsăturile care îi fac atât de speciali o reprezintă capacitatea lor de adaptare. Astfel, pescărușii nu ezită să călătorească spre interiorul continentelor, explorând zone unde alte păsări marine nu ar supraviețui cu ușurință. Această flexibilitate le-a permis să colonizeze, practic, fiecare continent de pe Terra. De la regiunile reci din nord până la zonele temperate și chiar unele regiuni mai calde, pescărușii s-au adaptat la condiții climatice diverse, demonstrând o remarcabilă rezistență și inteligență ecologică.

Cel mai mare și cel mai mic pescăruș

Familia pescărușilor include peste 40 de specii, fiecare cu particularități distincte, diferențele dintre ele putând fi observate mai ales în ceea ce privește gabaritul, greutatea și detaliile de colorit. În general, pescărușii au o lungime cuprinsă între 28 și 81 cm.

De exemplu, pescărușul negru este una dintre cele mai impunătoare specii, având o anvergură a aripilor de aproximativ 1,6 metri și o greutate care poate ajunge la circa 1,6 kilograme. La polul opus se află pescărușul mic, o specie similară ca mărime cu porumbelul, care are o lungime de doar 25 de centimetri, o anvergură a aripilor de 72 de centimetri și o greutate de circa 100 de grame.

Această variație evidențiază capacitatea grupului de a se adapta la nișe ecologice diferite, de la prădători dominanți ai litoralului până la specii mai fragile, relatează factanimal.com.

Aspect și caracteristici fizice

În general, pescărușii au un aspect ușor de recunoscut. Majoritatea sunt colorați predominant în alb, cu pete sau zone gri și negre pe aripi și spate, un colorit care le oferă atât camuflaj în mediul natural, cât și un aspect elegant în zbor. Corpul este robust, adaptat pentru rezistență și mobilitate, în timp ce aripile lungi le permit să planeze eficient pe curenții de aer, economisind energie atunci când se deplasează pe distanțe mari. Picioarele sunt relativ scurte, dar prevăzute cu membrane interdigitale, ideale pentru înot, iar ciocul este puternic și ușor curbat, perfect pentru a prinde și pentru a manipula o gamă variată de hrană.

Pescărușii sunt păsări necrofage, care se hrănesc cu leșuri sau hoituri ale altor animale, având un rol esențial în ecosistem prin curățarea mediului și prevenirea epidemiilor. Hrana lor principală este reprezentată de pești, pe care îi prind fie direct din apă, fie îi recuperează din resturile provenite de la oameni. De asemenea, consumă și insecte, moluște, crustacee, viermi, șoareci, păsări tinere, ouă de păsări, fructe de pădure și chiar alge marine. În zonele populate de oameni, pescărușii au învățat să profite de resursele oferite de activitatea umană, hrănindu-se cu resturi alimentare sau deșeuri.

Tehnică de zbor unică

Deși sunt păsări vigilente și bine adaptate, pescărușii nu sunt lipsiți de dușmani naturali. Printre principalii lor prădători se numără vulturii, alte specii mai mari de pescăruși, rechinii și mamiferele carnivore, precum vulpile, iar ouăle și puii sunt cei mai vulnerabili, fiind adesea ținta prădătorilor. De aceea, pescărușii își aleg cu grijă locurile de cuibărit și manifestă comportamente defensive bine dezvoltate, inclusiv atacuri în grup asupra intrușilor.

În aer, pescărușii sunt extrem de agili, putând atinge viteze de aproximativ 60 km/h, ceea ce le permite să acopere distanțe mari în căutarea hranei sau a unor condiții mai bune de viață. Zborul lor este caracterizat de o tehnică rar văzută, care constă într-o alternanță între bătăi energice din aripi și planări line, folosind curenții de aer ascendenți. Această tehnică eficientă le conferă un avantaj important în mediul lor natural.

Cât trăiesc pescărușii

Pescărușii se confruntă cu o serie de amenințări, una dintre cele mai importante fiind reducerea populațiilor de pești, fenomen determinat în principal de schimbările climatice și de pescuitul excesiv. În același timp, poluarea este un factor de risc major, deoarece substanțele toxice pot provoca intoxicații, iar deșeurile din plastic constituie și el un pericol serios pentru aceste păsări.

Totodată, distrugerea habitatelor de cuibărit afectează în mod direct capacitatea lor de reproducere. Starea de conservare diferă în funcție de specie. De pildă, pescărușul cu cioc negru este încadrat ca specie „în pericol”, în timp ce majoritatea celorlalte specii prezintă un „risc scăzut”, datorită populațiilor încă stabile.

În sălbăticie, pescărușii au o speranță de viață medie de aproximativ 20 de ani, însă, în condiții favorabile, unele exemplare pot trăi și mai mult. Această longevitate este susținută de adaptabilitatea lor ridicată și de capacitatea de a valorifica o gamă variată de resurse hrană. În plus, pescărușii sunt păsări sociale, care formează frecvent colonii numeroase în perioada de reproducere. Acest comportament le oferă un nivel sporit de protecție și contribuie la creșterea șanselor de supraviețuire ale puilor.

35 de curiozități despre pescăruși

Contrar credinței populare, pescărușii nu sunt doar albi. Ei au o varietate de modele de penaj, inclusiv gri, maro și chiar pene cu vârfuri negre. Unele dintre cele peste 40 de specii, cum ar fi pescărușul cu cap gri, pot atinge în zbor viteze de până la 64 km/h. Pescărușii au o vedere excelentă, datorită numărului mare de celule fotoreceptoare din ochi, ceea ce le permite să observe hrana de la mari altitudini. Aceste păsări au deasupra ochilor glande speciale de sare, care le permit să consume apă de mare. Pescărușii au o limbă aspră, care îi ajută să manipuleze hrana alunecoasă, precum peștii. În zilele călduroase, aceștia un comportament denumit „fluturarea gâtului” prin care își mișcă rapid pielea din zona gâtului pentru a elimina căldura. Culoarea ciocului și a picioarelor se schimbă în funcție de vârstă și de starea de reproducere, funcționând ca un semnal extern al etapei de viață. Pescărușii au abilități remarcabile, cum ar fi, de exemplu, să izbească moluștele cu cochilie tare de pietre pentru a le sparge. Se adună adesea în colonii mari, care pot cuprinde mii de exemplare. Pescărușii adoră să se scalde, fiind frecvent observați bălăcindu-se în ape puțin adânci. La baza cozii au o glandă de ulei pe care o folosesc pentru a-și face penele impermeabile. Unele specii practică „tropăitul pe sol”, imitând sunetul ploii pentru a atrage râmele la suprafață. În colonii, multe perechi de pescăruși își sincronizează perioada de cuibărit, astfel încât ouăle eclozează aproximativ în același timp. Dacă oamenii sau alți prădători se apropie de zonele de cuibărit, pescărușii pot reacționa prin atacuri în picaj pentru a-i alunga. În diverse culturi, pescărușii simbolizează libertatea, versatilitatea, fiind uneori considerați mesageri spirituali, potrivit surfertoday.com. Au fost imortalizați în literatură, cel mai cunoscut exemplu fiind nuvela alegorică „Jonathan Livingston Seagull”, de Richard Bach, publicată în 1970, care explorează teme ale libertății și descoperirii de sine. Pescărușii emit multe sunete, de la țipete și ciripituri până la un sunet care seamănă cu un râs; ei comunică și prin limbaj corporal, cum ar fi umflarea pieptului sau arcuirea gâtului. Fiecare grup de pescăruși are un strigăt specific care le permite să se recunoască între ei în colonii. Unii pescăruși au fost observați imitând comportamente umane, cum ar fi folosirea trecerilor de pietoni pentru a traversa strada în siguranță. În anumite ecosisteme, activitățile de cuibărit și de hrănire pot influența peisajul, afectând distribuția plantelor și proprietățile solului. Multe specii formează perechi monogame care rezistă mai multe sezoane de reproducere; ambii părinți clocesc ouăle și hrănes puii. Unii pescăruși rămân într-un loc tot anul, iar alții migrează pe distanțe foarte mari în funcție de sezon. În timpul migrației, ei se ghidează după indici cerești și folosesc câmpul magnetic al Pământului. În colonii există indivizi „alpha” dominanți, care își impun statutul prin comportamente agresive. Printre prădătorii pescărușilor se numără păsări mari de pradă, precum vulturii și șoimii, dar și prădători tereștri ca vulpile și ratonii. În tradiția creștină, pescărușii simbolizează sufletul și călătoria spre cer. Pescărușii au apărut în filme, precum „Finding Nemo”, unde sunt portretizați într-un mod comic. Țipătul lor a inspirat numeroase compoziții muzicale, asociate cu marea și aventura. Obiceiul de a fura mâncare i-a transformat în subiecte frecvente de meme-uri pe internet. Unele specii mari au fost observate consumând pescăruși mai mici, în special pui sau indivizi răniți. Aceste păsări dorm atât pe uscat, cât și pe apă, plutind atunci când se odihnesc în larg. Datorită răspândirii lor globale, se spune că pescărușii pot „înțelege” și adapta comportamentele în funcție de activitatea umană. Pot consuma până la 20% din greutatea lor corporală la o singură masă. Schimbările climatice le afectează comportamentul de cuibărit și disponibilitatea hranei. În statul american Utah, pescărușul este pasăre simbol, după ce ar fi salvat recoltele de o invazie de greieri în secolul al XIX-lea.