UPDATE, ora 19.00: MApN a anunțat că încărcătură explozivă a fost detonată controlat de către specialiști.

Cetăţenii, rugaţi să respecte recomandările autorităţilor

Prezența explozibilului a fost confirmată de pirotehniștii SRI, iar autoritățile au decis detonarea controlată a acestuia chiar la locul incidentului. Locuitorii vor fi avertizați prin mesaj RO-ALERT transmis de ISU Tulcea.

„Echipa de pirotehnişti a Serviciului Român de Informaţii care acţionează duminică, 26 aprilie, în zona localităţilor Luncaviţa şi Văcăreni, din judeţul Tulcea, unde au fost semnalate fragmente de dronă, a confirmat prezenţa unei încărcături explozive. Specialiştii MApN au ajuns la faţa locului şi evaluează riscurile”, anunţă Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Din dispoziţia procurorului de caz, încărcătura va fi detonată controlat, la faţa locului, într-un spaţiu special amenajat.

„Pentru evitarea oricărui risc la adresa locuitorilor din zonă, ISU Tulcea va emite un mesaj RO-ALERT. Cetăţenii sunt rugaţi să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale”, precizează MApN.

Noi fragmente de dronă, descoperite în județul Tulcea

Ministerul Apărării a anunțat duminică, 26 aprilie, că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor noi fragmente de dronă.

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Ministerului Afacerilor Interne, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, a precizat ministerul condus de Radu Miruță.

O dronă încărcată cu explozibil a căzut ieri într-o gospodărie din Galați și a fost detonată

Reamintim că mai multe fragmente de dronă au căzut în Galaţi ziua precedentă din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Cel mai grav este faptul că drona avea o încărcătură explozivă, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, pentru Libertatea.





