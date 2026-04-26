Qognifly ridică o fabrică în București

„Dronele noastre sunt «tooling-free». Practic, acestea se asamblează în sub două minute de către doi oameni pe teren, fără nicio șurubelniță, fără nicio unealtă, doar cu mâinile. Acestea sunt doar caracteristicile de bază”, a declarat CEO-ul firmei Ion Mocanu la podcastul „Frontier Defense” (Ep. 8), găzduit de G4Media.

Qognifly ridică o fabrică în București pentru a produce 12 versiuni de drone, incluzând modele de supraveghere, de tip Shahed și interceptoare. Interceptorul este dezvoltat alături de start-up-ul american XDOWN.

Recent, firma a oferit o demonstrație practică în fața jurnaliștilor, în cadrul căreia o echipă a montat contracronometru drona de supraveghere SP5. Imediat după asamblare, aparatul a decolat și a rămas în aer timp de câteva zeci de minute, confirmând fiabilitatea sistemului.

Prețul unei unități variază între 200.000 și un milion de euro

Modelul SP5 este un UAV de 55 kg cu dublă utilitate, civilă și militară, a cărui complexitate atinge aproximativ 4.000 de componente. Sistemul utilizează patru motoare electrice pentru decolare și aterizare verticală (VTOL), în timp ce zborul de croazieră este susținut de un motor hibrid.

Cu o anduranță impresionantă de peste 17 ore, drona atinge viteze de 160 km/h și o altitudine de 5.000 de metri. Prețul unei unități variază între 200.000 și un milion de euro, costul fiind dictat de dotări, precum senzorii optoelectronici de înaltă precizie.

Tehnologia românească a ajuns deja pe piețele din Canada, Turcia și Marea Britanie. Potrivit fondatorului Ion Mocanu, soluțiile Qognifly sunt adoptate în special de forțele de ordine și agențiile de protecție, precum Poliția de Frontieră, care au nevoie de echipamente performante pentru intervenții rapide.

Qognifly își extinde producția la Caransebeș, oraș ales datorită facilităților oferite de aerodromul local. Compania utilizează deja locația pentru testarea aparatelor de zbor și intenționează să transforme zona într-un hub de producție.

