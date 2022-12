„Sunt bine. Trăiesc și sunt sănătoasă, că mă tot controlez așa cum trebuie, periodic. Mă confrunt și eu cu toate astea, grețuri, chestii specifice unei sarcini.

Nu prea s-au mai dus, mă lupt cu ele. Mă mai duc vreo 2-3 zile pe la mama, pe la tata, pe la țară… mă pun pe picioare. După aia mă întorc la București, aicea, mor.

Cred că e și gândul că nu sunt în stare să mă îngrijesc atât de bine. Trage a somn întruna. Nu prea poftesc la chestii, doar la ce e pe masă, aș mânca foarte mult”, a dezvăluit Theo Rose, potrivit Fanatik.

Până acum, Theo nu a avut o sarcină ușoară, ajungând chiar la perfuzii, dar cu toate astea, încearcă să își onoreze toate atribuțiile pe plan profesional.

„Nu am încotro, dacă m-am înhămat la o căruță… Nu sunt singura care a muncit când am fost însărcinată. M-a întrebat cineva cum fac la concerte, când am grețuri, e greu de controlat situația.

Am atâtea guri de hrănit că-mi trece orice greață, când am urcat pe scenă, mă gândesc doar la cum să fac să fie bine”, a completat Theo Rose.

Ce spune Theo Rose despre Anghel Damian

Artista a povestit cât de grijiliu este iubitul ei cu ea, de când a aflat că este însărcinată.

„Grijuliu, ca cu un bibelou, așa… Săracul… Nu mai știe cum să facă să fie totul bine pe lângă mine. E foarte bucuros pentru ceea ce o să urmeze și încearcă să-mi dea liniște și să-mi creeze confort, să trec cât mai ușor peste perioada asta”, a mărturisit Theo Rose.

„Am suportat bine stările de rău, fiind conștientă că e normal să se întâmple și asta. Sunt conștientă de faptul că sunt tânără. Cred că e momentul potrivit pentru a face un copil. Corpul meu e pregătit pentru asta, e sănătos, are resurse. Acum trebuie să suport lucrurile astea”, a afirmat Theo Rose.

Cum va petrece Crăciunul

„Suntem emoționați cu toții, e o așteptare… Crăciunul ăsta încă voi mai fi eu copilul. O să mă bucur de ultimul meu Crăciun ca mezina familiei, după care o să cedez cu mare drag locul meu copilului și o să ne bucurăm de el, toate cadourile o să meargă către el.

Anul ăsta, mai primesc și eu. Sper că nu o iau înainte să fie cazul cu cadouri pentru bebeluș”, a povestit Theo Rose.

