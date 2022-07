Nicola și Mihai Alexandru au împreună doi copii, iar acesta este motivul pentru care au păstrat o relație bună. Într-un interviu pentru Revista VIVA!, cântăreața a dat mai multe detalii despre relația pe care o are cu fostul soț în prezent.

Cei doi au încheiat și colaborarea atunci când s-au despărțit. „Nu, nu mai colaborăm de atunci, de când ne-am despărțit”, a spus vedeta.

Cântăreața recunoaște că mai sunt momente în care nu este pe aceeași lungime de undă cu soțul ei, însă face tot posibilul să se înțeleagă de dragul copiilor.

„Da, când este de vorbit despre copii, vorbim. E ok. Nu ne scoatem ochii, nu ne batem, vorbim, suntem politicoși unul cu celălalt. Ne mai apucă câteodată, dar trece. Sunt discuții despre și pentru copii, care de fapt nu mai sunt copii, sunt adulți și ar trebui să nu mai avem aceste discuții neapărat ca și cum copilul ar fi de trei ani. Gata! E adult! Să se descurce, că e pe picioarele lui!”, a mai declarat Nicola.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nicola, despre momentele grele în carieră

„Au fost multe momente grele. În timpul concertelor, de exemplu, să te apuce vreo ploaia din aceea să fulgere, să vezi scena că băltește de apă și tu să fii cu instrumentele acolo și să îți fie frică să nu te electrocutezi. Am mai avut un moment greu când a trebuit să se opereze fii-mea, eu aveam eveniment și am plecat de la probele de sunet, m-am dus în spital, am stat cu ea, după aceea am venit, am cântat și iar în spital. A fost momentul acela foarte urât când eu eram în turneu, de exemplu, și a murit mama mea. A trebuit să vin în București, a fost foarte dificil. Publicul niciodată nu a știut prin ce am trecut eu. Eu trebuie să zâmbesc când sunt pe scenă, indiferent ce mi se întâmplă. Omul acela care este în fața mea, trebuie să se bucure de ceea ce fac”, a mai povestit artista pentru sursa mai sus menționată.

GSP.RO Boris Becker provoacă un scandal monstru în închisoare. Familiile deținuților au trecut la proteste, când au aflat ce face fostul tenismen după gratii

Playtech.ro Previziunea șocantă a lui Nostradamus. Ce a spus despre cel de-al treilea război mondial. Incredibil

Observatornews.ro MApN schimbă legea recrutării în armată. În caz de război, românii din străinătate trebuie să vină în ţară în 15 zile

HOROSCOP Horoscop 13 iulie 2022. Racii vor liniște, acum, când întregul context cere de la ei acțiune în protejarea relațiilor importante

Știrileprotv.ro Șoferul unei dube de Servicii Funerare a mers la RAR pentru ITP. Inspectorii s-au îngrozit când s-au uitat sub caroserie

Orangesport.ro Şocul pe care l-a avut un estonian celebru când a ajuns pentru prima dată în Bucureşti: ”Încă n-am văzut totul”. Ce a povestit în presa din Estonia

PUBLICITATE Ce aflăm din 'profilul de țară 2021' despre stilul de viață al românilor