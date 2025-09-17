În acest an, Octavian Strunilă a semnat cu postul Kanal D, acolo unde va prezenta, începând cu data de 28 septembrie 2025, de la ora 21.00, emisiunea „Hai că poți”. Iar soția lui s-a susținut în decizia pe care a luat-o în privința carierei lui.

„Noi ne bucurăm împreună de fiecare reușită. Oana este alături de mine, ne-am uitat împreună la formatul original și ne-a prins emisiunea și cred că o să îi prindă și pe copii, pentru că este o emisiune distractivă”, a spus actorul.

Actorului îi este greu să lucreze alături de soția lui

Tot în acest an, Oana și Octavian Strunilă au anunțat că au lucrat împreună la filmul „Seen”, care este produs de actor și regizat de soția lui. Astfel că l-am întrebat pe acesta cum se descurcă în momentele în care ei lucrează împreună.

„Este foarte complicat să lucrezi cu partenerul de viață. Mie îmi este foarte greu, pentru că eu sunt obișnuit să fiu ascultat, poziția de regizor impune asta și nu sunt un «dictator», dar oamenii așteaptă de la regizor să le spună ce să facă, așa funcționează lucrurile. Dar ea, soția mea, nu se «supune» sub nicio formă și chiar îi spuneam recent că noi gândim foarte diferit.

Dar am ajuns la o maturitate în relație, încât să înțelegem că și unul, și celălalt, din când în când, are dreptate. Trebuie să mai lăsăm de la noi. Eu, fiind cu trei ani mai mare, înțeleg mai multe și las mai multe”, a afirmat Octavian Strunilă în exclusivitate pentru Libertatea.

Octavian Strunilă afirmă că Oana alege mereu unde să-și petreacă vacanțele

Referitor la divergențele care apar, prezentatorul de la Kanal D ne-a dezvăluit că știe să la se de la el mai ales când vine vorba despre locațiile pe care le aleg pentru concedii.

„De contrat ne contrăm pe lucruri de genul: cum ar trebui făcut următorul pas în organizarea producției, la acest capitol suntem acum. De fiecare dată avem viziuni total diferite, ceea ce este foarte bine, pentru că ne completăm, dar niciodată nu putem să facem împreună. Împărțim sarcinile.

Dacă facem amândoi un lucru nu iese. De exemplu, pentru «Seen», am fost amândoi la o primă întâlnire cu directorul de imagine și am plecat de acolo neștiind nici eu, nici ea ce am discutat cu omul respectiv și nici omul n-a înțeles exact ce vrem. Așa că am stabilit să ne întâlnim separat cu omul și eu să stabilesc chestiunile financiare și modul de colaborare și ea să stabilească ce este de făcut pe plan artistic. Așa am făcut și lucrurile au mers foarte bine.

Pe partea asta ne contrăm cel mai mult și pe vacanțe. Când este să plecăm în vacanță, cedez total. În ultimii ani am fost în Islanda și am încetat să mai am idei. De fiecare dată câștigă cu argumente. Și eu, și copii facem ce vrea ea: ne cățărăm pe toți munții, mergem câte cinci ore pe jos făcând trasee, nici nu știm unde mergem de multe ori și ne și păcălește că «mai este puțin» până la destinație”, a încheiat Octavian Strunilă interviul pentru Libertatea.

