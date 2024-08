Anamaria Ferentz, cunoscuta artistă și fostă membră a trupei Demmo, a dezvăluit recent secretul siluetei sale de invidiat, mărturisind că are aceleași kilograme ca în liceu. Stabilită de 14 ani în Statele Unite, Anamaria a spus că unul dintre factorii care o ajută să își mențină forma fizică este reducerea semnificativă a consumului de zahăr și adoptarea unei diete cât mai sănătoase. Vedeta a subliniat importanța unei alimentații corecte, mai ales după ce a observat efectele negative ale mâncării nesănătoase asupra celor din jurul ei.

„Prăjituri nu mănânc, pentru că am renunțat la zahăr cât pot eu de mult. Am zile în care fac excepții, mai mănânc și puțină înghețată sau ciocolată. În jurul meu, multe persoane se îmbolnăvesc din cauza mâncării. E foarte important ce mâncăm și cât mâncăm, apoi să facem sport, să avem o gândire sănătoasă. Cred că mai trebuie să avem grijă la orice produs folosim pentru corp, de la firul de păr până la ultima unghiuță.

E foarte important de știut că orice toxină, orice chimicală, substanță care afectează corpul, la un moment dat, toate adunate contează mult și de acolo vin și bolile, pe lângă stările psihice, stresul de zi cu zi. Încerc să reduc pe cât de mult pot din substanțele toxice. Apoi, în America mâncarea nu este foarte sănătoasă și încerc cât de mult să aleg produse naturale, biologice, neprocesate”, a spus Anamaria Ferentz pentru fanatik.ro.

Recomandări Misterioasa dispariție a lui Ionuț Bulgaru, pe miriștea de lângă Cuibul Vulturilor, dintr-o căruță trasă de o „iapă cu năluc”. Care e singura ipoteză a poliției

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Am aceleași kilograme din liceu, nu am avut niciodată schimbări în greutate”

Pe lângă alimentație, Anamaria Ferentz este foarte atentă la produsele de îngrijire pe care le folosește, menționând că nu toate produsele promovate sunt neapărat benefice pentru corp. De asemenea, artista, acum în vârstă de 48 de ani, a recunoscut că sportul joacă un rol esențial în viața ei, dedicându-se zilnic activităților fizice. Un alt aspect important al stilului său de viață echilibrat este faptul că a stat departe de vicii.

„Eu niciodată nu am mâncat foarte mult, dar în același timp am mâncat destul de sănătos. Fiind vegetariană, a contat foarte mult, din punct de vedere al sănătății. Am aceleași kilograme din liceu, nu am avut niciodată schimbări în greutate. Nu am fumat, nu am consumat alcool.

Uneori, după masă, mai beau un pahar de vin sau un pahar de șampanie sau dacă sunt la un restaurant, la o cină mai specială. Nu am folosit droguri în viața mea, nici măcar să încerc. Nu am fost nici curioasă, pentru că n-am auzit pe nimeni să aibă vreun efect pozitiv de la așa ceva. Eu niciodată nu mă iau după turmă. Nu mă interesează ce e la modă și ce cred unii că e cool.

Recomandări INTERVIU Bogdan Creţu, scriitor: „Pentru mine, Nichita și Jim Morrison au fost poeții care m-au format. Nu doar cultural, ci, sunt convins, și existențial”

A te îmbăta sau a te droga nu mi se pare cool. E părerea mea și o să mi-o exprim. Mulți o să spună că sunt de modă veche. E doar problema lor, nu a mea. Eu am grijă de sănătate și de aceea arăt cum arăt. Sunt extrem de ocupată, cu o familie foarte numeroasă, călătoresc mult, fac și sport. Eu sunt sufletistă, dau tot ce pot, ofer timpul meu tuturor, ceea ce nu e neapărat un lucru bun, dar așa sunt, timpul meu este foarte limitat”, a completat Anamaria Ferentz.

Deși trăiește departe de România din 2010, în Statele Unite, unde locuiește cu logodnicul său, Anamaria Ferentz își menține disciplina și echilibrul, evitând excesele și concentrându-se pe o viață sănătoasă și activă.

Urmărește-ne pe Google News