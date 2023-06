Câștigătorul Survivor România a dorit să facă lumină, după ce au apărut zvonuri că ar deține elicoptere, ambarcațiuni de lux sau stațiuni turistice. De altfel, a anunțat că dorește să lanseze o nouă provocare: să ducă trofeul Survivor pe vârful muntelui Kilimanjaro.

„Salut! V-am tot auzit sau am auzit pe unii dintre voi că ziceți că am iahturi, am elicoptere, am stațiuni turistice. Din păcate, n-am nimic din toate astea.

Nici alpinist nu sunt. Însă, asta m-am gândit să o iau ca și o provocare și anul ăsta voi ridica trofeul Survivor pe vârful muntelui Kilimanjaro. O iau ca și o provocare. V-am arătat că eu când îmi propun ceva nu mă las.

Și vreau ca provocarea asta să vi-o transmit, mai departe, și vouă. Să vedem care vrea să vină cu mine să ridicăm împreună trofeul pe acest vârf de munte.

Eu săptămâna viitoare încep să caut oferte pe la agențiile de turism, să vedem cam cât ar fi. Mă gândesc la 10-15 persoane. Mergem, ne distrăm, ne urcăm, escaladăm și răspundem pozitiv provocărilor”, a spus Dan Ursa pe Instagram, potrivit Cancan.

Dan Ursa a dat petrecere în aer liber după ce a câștigat Survivor

Dan Ursa a câștigat Survivor România 2023 pe 24 mai. Atunci a primit și marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Ajuns în România de câteva zile, el a sărbătorit cu mare fast victoria, a dat o petrecere unde i-a avut invitați și pe Andrei Krișan și Ștefania Stănilă.

„Marele campion Survivor România 2023 desemnat de public este…. Survivor România 2023 are un campion, iar acesta este Dan Ursa”, a rostit Daniel Pavel în seara finalei Survivor România 2023. Vizibil emoționat, câștigătorul a ridicat trofeul și marele premiu în Republica Dominicană.

Ajuns în România, câștigătorul de la Survivor 2023 a căzut în genunchi când și-a revăzut fiica și soția. Ulterior, duminică, el a dat o mare petrecere în aer liber.

Și-a invitat mulți dintre prietenii care l-au susținut pe toată perioada competiției, dar și adversarii lui, pe Andrei Krișan și pe Ștefania Stănilă, cu care s-a împrietenit.

„Duminică în familie!”, a scris Dan Ursa pe Facebook, acolo unde a și distribuit mai multe fotografii de la petrecerea în aer liber.

