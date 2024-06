Cu suma câștigată în urma sezonului doi al emisiunii, Zannidache și-a achiziționat o locuință, însă acum are alte planuri.

„O să îmi dau seama atunci când o să îi primesc. Nu m-am gândit acum. Poate că o să-mi achiziționez un teren sau o cabană. Ceva de acest gen…”, a declarat Zannidache, pentru viva.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De altfel, faimosul a mărturisit încă de când a fost desemnat câștigătorul „Survivor All Stars” că are o idee de afacere profitabilă. „Cu banii o să dezvolt cea mai frumoasă tabără cu cabane, la munte. Am planul ăsta din vara anului 2023”, spunea faimosul.

Ce sumă de bani a primit Zanni, de fapt, la Survivor All Stars

Duă ce statul va opri un impozit de 16% pe întreaga sumă de 100.000 de euro, Zanni va primi în final doar 84.000 de euro. Însă, potrivit informațiilor cancan.ro, artistul a semnat un contract cu Pro TV prin care primește 5.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Prin urmare, suma totală pe care o va primi este de 184.000 de euro.

Recomandări EXCLUSIV | Protocolul dintre Ministerul Sănătății și Patriarhie încalcă legea salarizării bugetarilor. Arhiepiscopia Bucureștilor insistă că are dreptul să numească preoții în spitale: „Ne angajăm personalul după susținerea unui concurs specific!”

Cine e mama biologică a lui Zanni

Zanni a vorbit pentru prima oară despre mama lui biologică. Câștigătorul de la „Survivor All Stars” a crescut la orfelinat, unde a trecut prin momente grele pe care nici acum nu le-a uitat.

Invitat în podcastul lui Bursucu, el a vorbit pentru prima oară despre mama lui biologică. Și despre tatăl lui a spus câteva cuvinte, căci nu l-a întâlnit niciodată. „Adevărul (n.r. – că mama lui l-a părăsit) l-am aflat cu mult timp înainte. Mă întreba toată lumea și era prea mult să le zic.

Pe mama mea am văzut-o de 2-3 ori în viață. Pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată și nu știu dacă el știe ceva despre existența mea. Nici nu am vrut să sap să aflu, pentru că mama mea are probleme. Îmi e și ciudat să-i zic mama. Mama mea este mama Teo (n.r. – asistenta maternală). Mama mea biologică are probleme. (…) Pe ea o cheamă Venus. Suntem din Grecia. Eu sunt Zannidache, iar ea, Venus”, a declarat Zanni pe YouTube.

Urmărește-ne pe Google News