Zanni e cunoscut publicului larg grație aparițiilor lui în diferite show-uri de televiziune. A fost concurent la „Chefi la cuțite”, la Antena 1, apoi la „Survivor România”, emisiune pe care a câștigat-o, iar apoi a revenit la Pro TV, la „Survivor All Stars”, unde a ridicat din nou trofeul deasupra capului.

Activează și în industria muzicală din România, de curând a lansat și o melodie alături de Jador, cu care s-a împrietenit în show-ul de supraviețuire. Nu întotdeauna viața lui a fost plină de reușite, căci Zanni a fost părăsit de părinți, a crescut la orfelinat.

Zanni despre mama lui: „Pe ea o cheamă Venus”

Invitat în podcastul lui Bursucu, el a vorbit pentru prima oară despre mama lui biologică. Și despre tatăl lui a spus câteva cuvinte, căci nu l-a întâlnit niciodată. „Adevărul (n.r. – că mama lui l-a părăsit) l-am aflat cu mult timp înainte. Mă întreba toată lumea și era prea mult să le zic.

Pe mama mea am văzut-o de 2-3 ori în viață. Pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată și nu știu dacă el știe ceva despre existența mea. Nici nu am vrut să sap să aflu, pentru că mama mea are probleme. Îmi e și ciudat să-i zic mama. Mama mea este mama Teo (n.r. – asistenta maternală). Mama mea biologică are probleme. (…) Pe ea o cheamă Venus. Suntem din Grecia. Eu sunt Zannidache, iar ea, Venus”, a declarat Zanni pe YouTube.

„Am stat într-un centru de copii până la 6 ani”

Viața lui Zannidache nu a fost deloc ușoară sau mai bine spus i-a fost cumva potrivnică. Zannidache a avut noroc atunci când Alex Velea l-a luat sub aripa lui, recunoscând în el un potențial talent la muzică. Până să ajungă să colaboreze cu Velea, tânărul a avut un parcurs greu și nu îi e teamă sau rușine să recunoască asta.

Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zannidache a crescut în condiții greu de imaginat. „Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți.

Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zannidache într-un alt interviu, la Kanal D.

Chiar dacă a avut o copilărie marcată de probleme, nimic nu l-a împiedicat pe Zanni să devină câștigătorul de acum de la „Survivor All Stars”. Cu peste 100.000 de euro a plecat din competiție. Are propria lui casă și se gândește să își deschidă o afacere în turism.

