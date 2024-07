Zanni, câștigătorul Survivor All Stars, a făcut dezvăluiri neașteptate într-un interviu acordat revistei VIVA!, explicând de la ce a pornit, de fapt, conflictul cu Cristi Mitrea, luptătorul MMA. Potrivit lui Zanni, tensiunile dintre ei au început din cauza unei foste partenere a lui Mitrea, deși nu a oferit mai multe detalii despre identitatea acesteia.

„Cristi Mitrea are ceva personal cu mine, pentru că i-am cucerit una dintre partenerele de viață, care a văzut mai multă bărbăție în mine”, a declarat Zanni pentru viva.ro.

Pe lângă elucidarea motivului din spatele conflictului cu Mitrea, Zanni a vorbit și despre relația sa cu Iancu Sterp după terminarea competiției Survivor. Deși rivalitatea lor a fost evidentă pe parcursul show-ului, Zanni a clarificat că aceasta nu a continuat în viața reală.

„Lumea m-a votat mai mult pe mine pentru că am reușit să înving pe toate planurile, la cote maxime. Era greu să se facă o nedreptate. (…) Eu nu sunt în război cu nimeni. Am fost în război, am câștigat și am părăsit rivalitatea, chiar dacă ei vorbesc despre mine și mai au chestii de împărțit, le doresc sănătate tuturor preoților.

„Mara Bănică m-a susținut pentru că este o femeie mișto și adevărată”

În interviu, Zanni nu a uitat să menționeze și susținerea pe care a primit-o de la Mara Bănică, exprimându-și recunoștința față de sprijinul și încrederea acordate pe durata competiției și după aceea.

„Mara Bănică m-a susținut pentru că este o femeie mișto și adevărată. Oamenii adevărați recunosc alți oameni adevărați. Războinicii erau doar niste șarlatani obraznici”.

Zanni a dezvăluit ce va face cu banii de la Survivor All Stars

Zanni a câștigat în primăvara acestui an, Survivor All Stars, și premiul de 100.000 de euro. Chiar dacă nu a primit banii, concurentul știe în ce îi va investi. Mai mult, pe lângă suma mentionată mai sus, artistul va fi plătit și pentru cele 20 de săptămâni petrecute în Republica Dominicană.

Cu suma câștigată în urma sezonului doi al emisiunii, Zannidache și-a achiziționat o locuință, însă acum are alte planuri.

„O să îmi dau seama atunci când o să îi primesc. Nu m-am gândit acum. Poate că o să-mi achiziționez un teren sau o cabană. Ceva de acest gen…”, a declarat Zannidache, pentru viva.ro.

De altfel, faimosul a mărturisit încă de când a fost desemnat câștigătorul „Survivor All Stars” că are o idee de afacere profitabilă. „Cu banii o să dezvolt cea mai frumoasă tabără cu cabane, la munte. Am planul ăsta din vara anului 2023”, spunea faimosul.

După ce statul va opri un impozit de 16% pe întreaga sumă de 100.000 de euro, Zanni va primi în final doar 84.000 de euro. Însă, potrivit informațiilor cancan.ro, artistul a semnat un contract cu Pro TV prin care primește 5.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Prin urmare, suma totală pe care o va primi este de 184.000 de euro.

