Trapper-ul a câștigat două sezoane Survivor, așa că s-a ales cu sume frumoase pe care le-a cheltuit cum a știut el mai bine. Și-a cumpărat o casă și are de gând să-și clădească o afacere, pentru a avea câștiguri bune în viitor.

Zanni s-a retras puțin de pe internet și a încetat să fie la fel de activ precum altădată, cel mai probabil pentru că a vrut să se liniștească după lunile petrecute în jungla dominicană. El a ținut să le arate tuturor pe internet cu ce își mai ocupă timpul, atunci când nu este activ pe rețelele de socializare.

Prețul unui tablou desenat de Zanni este de 350 de euro, potrivit Cancan. S-a ales cu o mulțime de comentarii de susținere, iar fanii l-au felicitat pentru ambiția lui.

„Vărul nostru preferat se pricepe la toate. Foarte mișto desenul!”, „Talent, nu glumă. Există ceva oare la ce să nu te pricepi tu, Zannidache?”, „Doamne ferește, dar câte calități/talente mai poți avea???”, „Există ceva la care să nu te pricepi?”, sunt câteva comentarii lăsate de fani.

Cine e mama biologică a lui Zanni

Zanni a vorbit pentru prima oară despre mama lui biologică. Câștigătorul de la „Survivor All Stars” a crescut la orfelinat, unde a trecut prin momente grele pe care nici acum nu le-a uitat. Invitat în podcastul lui Bursucu, el a vorbit pentru prima oară despre mama lui biologică.

Și despre tatăl lui a spus câteva cuvinte, căci nu l-a întâlnit niciodată. „Adevărul (n.r. – că mama lui l-a părăsit) l-am aflat cu mult timp înainte. Mă întreba toată lumea și era prea mult să le zic.

Pe mama mea am văzut-o de 2-3 ori în viață. Pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată și nu știu dacă el știe ceva despre existența mea.

Nici nu am vrut să sap să aflu, pentru că mama mea are probleme. Îmi e și ciudat să-i zic mama. Mama mea este mama Teo (n.r. – asistenta maternală). Mama mea biologică are probleme. (…) Pe ea o cheamă Venus. Suntem din Grecia. Eu sunt Zannidache, iar ea, Venus”, a declarat Zanni pe YouTube.

